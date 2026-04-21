今明晴朗飆36度　周四午後「北往南變天」連3天有雨

▲周四至周六有鋒面及華南雲雨區接力影響，各地都有降雨機率。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（21日）至周三晴朗穩定，東部有短暫降雨，周四到周六鋒面及華南雲雨區接力影響，全台有降雨機會，前兩日中部以北有局部性大雨，且可能有雷雨伴隨雷擊、強陣風，周六則是西半部有局部較大雨勢，周日過後降雨較為緩和。

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，今明天氣較為晴朗穩定，東半部有短暫陣雨；天氣較大轉變預計落在周四到周六，接續受到鋒面及華南雲雨區影響，各地容易降雨，且有局部大雨。周日水氣減少，降雨趨於緩和。

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今天白天迎風面的花蓮、台東、宜蘭、基隆、北海岸及大台北山區有局部性降雨，其中花東降雨較為明顯，其他地區天氣相對穩定。中午過後，山區及嘉義以南近山區將有零星雷陣雨；華南水氣偏多，金馬地區亦有短暫陣雨。今晚午後雷雨逐漸消散，僅剩迎風面的台東及恆春半島有零星降雨。

劉宇其指出，明天風向轉為偏南風，午後雷雨區域除山區外，宜蘭、花蓮及中部以北近山區平地也可能受到影響，需留意午後雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四鋒面逐漸南下，劉宇琦說明，周四下半天起天氣由北往南轉變，中部以北有局部性大雨。周五鋒面通過，全台容易出現短暫陣雨或雷雨，不排除中部以北有局部性大雨；鋒面影響期間，可能有雷雨胞發展，伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。

周六受到華南雲雨區東移影響，水氣仍相當多，劉宇其表示，西半部有局部較大雨勢，各地降雨機率仍偏高。周日及下周一水氣減少，降雨逐漸侷限於東半部，西半部降雨緩和。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，劉宇其說明，周四至周六天氣不穩定，全台氣溫明顯下降，北部低溫下探約20度，與目前相比明顯轉涼。今、明兩天在東北季風尚未影響前，中午前後高溫可達30度以上，南部內陸甚至可能出現36度高溫；鋒面南下的周四，下雨前天氣悶熱，台東地區亦可能出現焚風現象。