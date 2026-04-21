翁士航遭控霸凌性騷　校方：停聘2年「性平案重啟調查」

▲翁士航遭指控對學生霸凌，校方指已依教評會決議停聘2年。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大競技運動系副教授翁士航與助理教練麥劉湘涵，遭控長期對學生凌虐。台師大今（21日）發出聲明，指校方接獲通報後即同步啟動調查程序，並依三級教評會審議後，對教師分別作成停聘2年、終止契約且2年內不得再聘任為教學人員等處分，已報請教育部審議中，性平案則已重啟調查程序，校方將持續檢討精進教練管理、申訴機制及校園保護措施。

人本基金會與多位立委今天出面指控，翁士航長期利用身為體操隊總教練權威進行封建式恐怖統治，包括學生跪著與其對話或奉茶，辱罵學生「白癡」，還觸碰女學生胸部，助理教練麥劉湘涵則對年幼學生打巴掌、禁止上廁所導致失禁等，控訴翁士航對學生凌虐證據明顯，至今卻還在台師大，呼籲台師大應給予嚴重處分，教育部也應要求校方絕對不能草草了事。

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台師大今天發出六點聲明稿，內容如下：

一、針對外界關注本校體操隊相關事件，本校秉持「對霸凌零容忍、毋枉毋縱、依法積極處理」之立場，對於任何涉及校園霸凌、性別平等或不當管教情事，均以保障學生權益與維護校園安全為最高原則，不會護短，也不會寬貸。

二、本案自114年8月接獲通報後，學校即同步啟動校安通報、社政通報及相關調查程序，並依案件性質分由性平機制、校園霸凌防制機制及人事程序分案處理，聘請外部專業委員參與調查，確保程序公正客觀。調查期間，學校亦先後採取暫時停聘、停止契約執行、調整教學與訓練職務等預防性措施，以避免學生再受影響。

三、依霸凌調查小組之處理建議，經三級教評會依法審議後，涉及霸凌案件之教師，已分別作成停聘二年、終止契約且二年內不得再聘任為教學（含教練）人員等處分，依法已報請教育部審議中；後續如有救濟程序，亦將依規定辦理。另性平案件部分，學校已依主管機關審議意見，重啟調查程序，並持續依規定完成後續審議作業。

四、學生照顧與權益維護方面，學校第一時間即安排代理教練，銜接訓練及課程，確保選手受教權與參賽權不中斷；並設置單一申訴窗口、提供諮商輔導資源、召開家長座談會及持續關懷學生需求，務求將學生受影響程度降至最低。

五、本校理解社會各界對本案之高度關切，惟個案目前仍有部分程序進行中，基於保護學生、當事人隱私及程序正義原則，對個案細節不宜逐一對外說明，敬請各界理解。

六、本校重申，將持續檢討精進教練管理、申訴機制及校園保護措施，致力打造安全、尊重、零霸凌的學習與訓練環境。