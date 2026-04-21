役男「出國探病奔喪」一去不回　下場被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

阿輝（化名）是役齡男子，2014年間他以留學生身分出國探病奔喪，卻一去不回，遲遲未能接受徵兵處理，因而挨告。台中地院法官日前審理後，依犯妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，判處阿輝有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿輝以探病奔喪為由出境，卻逾期滯留海外，遲遲沒有回台接受徵兵處理。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝是役齡男子，2014年9月經核准出境，以留學生的身分探病奔喪，但他明知兵役法有相關的出境期限限制，卻屆期未歸；後來經區公所催告，他仍沒有在6個月內返國接受徵兵處理。

接著，阿輝的徵兵檢查通知書在2018年3月送達，並獲得簽收，但他還是沒有在排定的時間內前往醫院接受徵兵檢查。檢方認為，經公示送達生效及催告期滿，阿輝仍滯留海外未歸，沒能接受徵兵處理，確實已經觸法，於是依法將他起訴。

台中地院法官表示，阿輝明知役齡男子皆有依法服兵役的義務，卻在核准出境後，長期滯留國外不歸，妨害役政機關對兵役事務的有效管理以及徵兵順暢，破壞兵役制度的公平性，損及潛在的國防動員兵力，行為確實不妥。

法官考量到阿輝已經坦承犯行，態度尚佳，最終依犯妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。