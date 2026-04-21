黃捷參選黨部主委曝最重要任務　柯志恩酸綠營：到底誰要選市長

記者賴文萱／高雄報導

民進黨5月底將進行地方黨職改選，高雄市長陳其邁勸進立委黃捷接棒主委一職，黃捷今（21）日也赴高雄市黨部登記參選。對於國民黨高雄市長候選人柯志恩點評「到底是她要選市長，還是賴瑞隆要選市長，恐怕大家會有這樣的疑問」，黃捷反擊表示，柯志恩委員也不必見縫插針，很顯然她對於民進黨的團結非常害怕。

▲立委黃捷（左）選黨部主委遭柯志恩（右）酸到底誰選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩日前受訪回應黃捷參選主委議題表示，民進黨不管是誰，在初選的時候殺得刀刀見骨，但到後來都會演的非常團結，事實到底是如何我想都會知道，「只是如果黃捷要選主委，那又開始發生一件事，到底是賴瑞隆要選市長還是她要選市長，恐怕大家還會有這樣的疑問。」

對此，黃捷今日回應，她覺得這句話其實很明顯就是在見縫插針，呼籲柯志恩不需要這樣子分化民進黨，因為民進黨的傳統一直都是初選之後就團結，她來擔任主委這個角色，一定是會全力的輔選，讓民進黨的團結，獲得高雄市民的肯定，「所以其實柯志恩委員也不必見縫插針，很顯然她對於我們的團結非常的害怕。」

▲黃捷赴民進黨高雄市黨部登記參選主委。（圖／記者賴文萱攝）

不過，被問及下一步是否有參選市長的打算？黃捷說，現階段最重要的黨部主委工作，就是聯繫基層的黨務，包括說去聯繫每一位黨員，以及接下來年底的輔選整合工作。她的身份比較像是啦啦隊的隊長，需要讓所有的球迷們都可以站起來為我們民進黨高雄隊來加油，這個是現在最重要的工作。

對於陳其邁市長如何勸進她參選？黃捷說，參選主委這個事情其實不只是市長，還有很多黨內前輩，以及她的立法院同事們，包括其他的七位委員，其實都有給予很好的建議，希望她可以承接起新世代來接棒的角色，把輔選工作做好。

至於年底將如何輔選？黃捷指出，她比較擅長的當然就是在空戰的部分，希望可以多多的把民進黨的好，把所有我們優秀的人才讓大家知道，她會用她的社群平台，用她習慣的方式讓更多的人知道民進黨的人才是非常的優秀。目前為止，她也跑了高雄38區的三分之二了，會讓每一個行政區的所有黨員前輩的聲音，都可以傳達到黨部，可以傳達到民進黨，讓民進黨跟所有的基層是走在一起的。