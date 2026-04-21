藍松信初選民調成功樣本低！　凌濤：今晚是關鍵「唯一支持楊智伃」

▲凌濤力挺楊智伃，喊話大家唯一支持楊智伃。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

記者郭運興／台北報導

國民黨松山、信義市議員初選民調於19日至21日登場，5名新人搶2席，競爭激烈。今（21日）民調最後一天，參選者紛紛喊出搶救。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，民調前兩天成功份數僅達整體樣本二分之一，今天民調格外關鍵，真正決定初選結果的，將是今天這關鍵的另外二分之一。他也力挺參選人楊智伃表示，以目前掌握數據來看，楊智伃非常危險，每一通電話，都可能左右初選勝負，大家應該給這樣認真打拚的年輕世代一個機會，讓她進入市議會為市民服務，一定會有優秀表現。

凌濤指出，松山信義的民調公司進行得相當辛苦，前兩天成功份數僅達整體樣本的二分之一，也反映出在整體選情尚未升溫之前，社會大眾的關注度有限。

凌濤指出，因此，今天第三天的民調格外關鍵。不僅需要加速完成樣本，前面二分之一的結果互有領先，真正決定松山信義市議員初選結果的，將會是今天接下來這關鍵的另外二分之一。

凌濤表示，以自己目前掌握的數據來看，楊智伃非常危險，情勢相當拉鋸。昨天陪同她晚間車掃兩個半小時，沿途市民反應十分熱烈，但仍要誠懇拜託大家「一定要幫忙顧電話」、接電話，將支持轉化為實際的民調結果，因為每一通電話，都可能左右這場初選的勝負。

凌濤強調，楊智伃是這次松山信義最年輕的新生代候選人。這幾年來，自己看著她不畏壓力，始終站在第一線為人民檢驗議題，勇往直前，令人感動。大家應該給這樣認真打拚的年輕世代一個機會，讓她進入市議會為市民服務，她一定會有優秀的表現。

凌濤喊話，最後關鍵時刻，再次懇託大家：今晚民調提前至17:30開始，請大家幫忙顧電話、接電話；電話民調一定要完整回答，才算成功通數。拜託大家，唯一支持優秀女力楊智伃！