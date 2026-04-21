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民調最後一天！藍松信5搶2激戰　楊智伃、許原榮、李明璇都喊搶救

▲許原榮、李明璇、楊智伃都喊搶救。（圖／翻攝自Facebook）

▲許原榮、李明璇、楊智伃都喊搶救。（圖／翻攝自Facebook）

記者郭運興／台北報導

國民黨松山、信義市議員初選民調於19日至21日登場，5名新人搶2席，競爭格外激烈。今（21日）是民調最後一天也是最關鍵一天，參選者紛紛在社群平台喊出告急、搶救。楊智伃貼出影片喊話「把這通最珍貴的電話留給最需要搶救的年輕人，我真的就只差兩通電話了」。李明璇也表示，樣本數遠遠不夠，僅有300通有效樣本，每一通電話都非常關鍵，拜託今晚一定要接電話。許原榮則貼出與韓國瑜合照配上「搶救」字樣表示，守住電話，「現在，我需要您站出來，今晚讓我們一起贏下這一場」。

國民黨台北市松山信義區市議員初選進入最後關鍵階段，19日至21日展開為期三天的電話民調。本次初選形成5搶2的激烈局面，包括前發言人楊智伃、李明璇，以及滿志剛、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中。由於該區過往選舉結構穩定，國民黨提名者幾乎等同當選門票，也使得黨內初選成為真正的主戰場，競爭強度不亞於正式大選。

日前獲得盧秀燕力挺的楊智伃21日半夜發布影片表示，民調第二天結束，剛剛跟監聽好朋友們來聽到民調的消息，現在「自己只差兩通電話、真的就只差兩通電話」，自己是這一次最年輕，完全沒有選舉經驗的新人，過去擔任發言人都是抬轎者，都是幫別人助選、為國民黨助選，從來沒有想過，今天拿著自己的名字，去證明自己能夠代表松山信義，所以真的要跟大家拜託，「把這通最珍貴的電話留給最需要搶救的年輕人，我真的就只差兩通電話了，楊智伃需要你」。

許原榮則貼出與韓國瑜合照並配上「搶救」字樣表示，「在地價值保衛戰！留下蹲點守護松信的許原榮和大家一起拼」，最後一晚民調，拜託大家堅持、要請大家提前一小時顧電話，因為有效樣本數不足（就差你一通），今晚的民調電訪從5：30開始，就在今晚5：30到10：00每一通電話都很重要！一起抱持耐心與信心，守住電話，堅定表達「唯一支持許原榮」！「現在，我需要您站出來，做我最強大的後盾！今晚讓我們一起贏下這一場」！

李明璇也貼出影片表示，情況有點危急，真的需要大家幫明璇一個忙。昨天得到的消息是樣本數遠遠不夠，打了10,000通電話，結果四小時過去只有300通的有效樣本，太多人拒接、甚至拒答；還有好不容易接起電話的長輩，他們直說沒在看新聞，五個候選人都不認識，然後又變無效電話了。

李明璇強調，這代表現在每一通電話，對她來說，都非常關鍵，大家的委託交代，都會幫助到她！她現在能做的，就是繼續一整天地毯式掃街，把支持的聲音傳出去。「但是，真正決定結果的，是你」。拜託今晚，一定要回家、一定要接電話。如果接到了民調，要說出那一句「唯一支持李明璇」。一通完全都不能少，這一通，真的可能改變一切。甚至一通電話，就會讓最強的戰將李明璇意外從勝選變落選。這是真的會發生的事情！

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