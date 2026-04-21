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荷莫茲危機「敲響台海警鐘」？日經5點分析美中台角力

▲▼解放軍東部戰區29日發布一段影片，畫面顯示一艘艦艇在台灣以東海域進行演習時發射武器。（圖／路透）

▲解放軍發布影片顯示，一艘艦艇在台灣以東海域演習時發射武器。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》以「荷莫茲危機對台海敲響的警鐘」為題指出，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽航運中斷，暴露出全球經濟脆弱性，也引發了人們對於台灣海峽未來的疑慮。專家認為，不論對中國或台灣而言，伊朗衝突在自身戰略及美國反應與紅線方面，都具有啟示作用。

台海對全球貿易多重要？

根據估計，全球逾5成貨櫃船隊、8成以上最大型船隻都要通行台灣海峽。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）2024年底報告指出，2022年流經台灣海峽的商品總值高達2.45兆美元。

在較嚴重情境下，光是台灣晶片貿易中斷，就可能導致全球GDP蒸發數兆美元，並且連帶影響多種商品。CSIS警告，中國作為台海最大進出口國也難逃衝擊，「可能因金融市場衝擊、美國與其盟友制裁等連鎖效應，面臨嚴峻的經濟後果。」

中國可能對台灣使用何種海上戰略？

英國皇家聯合服務研究所（RUSI）印太安全專家謝特勒—瓊斯（Philip Shetler-Jones）警告，北京不一定會正式宣布封鎖台灣，而是在「一中原則」的偽裝下，以「國內執法行動」的名義作為掩護。

該行動可能非常微妙，並且隨著各界反應調整執法力道。至少一開始，只會針對報復能力較弱，或因某種原因招致北京不滿的國家，目標在於證明北京能夠肆意實施管轄權，「行動將由海警執行，或許搭配海上民兵擔任阻攔角色，解放軍海軍則在附近待命，但不直接介入。」

▼中國海警船出現在福建省平潭附近水域。（圖／路透）

▲▼ 中國海警船5日出現在福建省平潭附近水域。（圖／路透）

荷莫茲危機　台灣怎麼看？

不論公開或私下，台灣官員都將荷莫茲危機形容為一種警告。一名內閣要員匿名表示，「伊朗戰爭讓台灣在彈藥與能源方面的挑戰更加棘手，但這對我們來說不是新鮮事。新的教訓在於，伊朗透過戰爭手段封閉了一條重要海峽。有人說中國難以對台海比照辦理，因為荷莫茲更窄，但情況未必如此。」

儘管台灣海峽寬度至少130公里，而荷莫茲海峽最窄處僅約32公里，伊朗卻仍在美以軍事優勢與多年計劃之下，成功掌控荷莫茲，「全世界已意識到荷莫茲與伊朗對全球貿易的威脅30、40年，封鎖仍然發生了。」

政府內部人士透露，台灣有意在未來幾週舉行演練，模擬在封鎖情境下護送能源船。台灣國防部長顧立雄上週則表示，例行演習內容一直都包括孤立與封鎖的情境。

另一名台灣外交部高官表示，伊朗戰爭「給台灣一個機會與時機，為最壞情況做好更充分準備。台灣必須更靈活分散能源與儲備來源。」被問及美國無法確保荷莫茲暢通，對該國在亞洲信譽意味著什麼，該高官僅回應，「讓我們希望這種情況不會發生。」

▼台灣海巡驅離闖金門限制水域的中國海警船。（資料照／記者張君豪翻攝）

▲17日下午4艘中國海警船闖我金門禁限制水域，台灣海巡人員廣播驅離 。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣夥伴如何對抗？

台灣海巡署將成為第一線防禦力量。海洋委員會主任委員管碧玲也宣示，將對早期預警系統等其他措施投入20億美元，強化海上安全能力。

謝特勒—瓊斯認為必須盡快落實此類投資，並且讓海巡單位與台灣海軍進行聯合演習，發揮支援作用，「目前情況讓此類演習成為一種負責任而非挑釁的行動。」

謝特勒—瓊斯也坦言，美國實質軍事干預受限，因為不願讓美國海軍對上中國海警或海上民兵，但至少會向台灣提供近距離駐紮、威懾解放軍海軍的保證。

對中國而言，伊朗經驗則是一把雙面刃，「伊朗證明，不需要強大海軍，也能讓敵方無法掌控本國沿岸水域。台灣可以借鑑這個教訓，提高解放軍渡海或實施近岸封鎖的代價。」

前述的台灣內閣要員也強調，「伊朗的不對稱作戰，正是美國在印太地區所追求的目標」，美軍已談到透過大量無人機遏阻解放軍。但專家指出，若要達成這個目標，台灣必須擁有充足的無人機與飛彈國內產能，而賴政府也正努力打造國內無人機產業，作為不對稱國防戰略的核心環節。

▼位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

周遭國家扮演何種角色？

美國、菲律賓、日本等國20日展開「肩並肩」（Balikatan）大規模聯合軍演，涵蓋南海至台海等多項應變情境。去年11月日本首相高市早苗的「台灣有事論」也引發中日外交緊張。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心副主任廖彥棻分析，這對日本與菲律賓的影響，在很大程度上取決於美國干預情況。假設美國積極干預，首先應該關注美軍使用日本及菲律賓基地的問題。

廖彥棻指出，提前部署的駐日美軍將成為「第一線應變人員」，但這也讓日本面臨棘手問題，「在美軍出現任何傷亡、日本領土尚未遭受攻擊前，日本必須判定其『武力行使政策』是否已經發生足夠改變，能夠採取積極態勢協助美軍」，這是一個關鍵問題，但目前看不到明確的答案。

廖彥棻也認為，在某種程度上，軍事衝突會迫使人們選邊站，讓情勢變得更加清晰。他指出，日本自衛隊完全有能力自我防衛，美軍也能在日本到菲律賓之間自由行動，從而挑戰中國封鎖。但即便美國與區域盟友決定向台灣提供補給，最後階段的護航任務，很可能仍將交由台灣自己負責完成。

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