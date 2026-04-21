美扣押貨輪！5000貨櫃疑裝「這類物資」　分析：值得伊朗冒險

▲ 美軍伯克級驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）攔截圖斯卡號。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍19日在阿曼灣強制登船並扣押伊朗籍貨輪「圖斯卡號」（M/V Touska），指控該船長達6小時內數度無視警告，試圖突破封鎖線。美國中央司令部（CENTCOM）公布的最新畫面顯示美軍人員在船隻周圍執行巡邏任務，並對船上5000個貨櫃展開搜查。消息指出，這艘從中國啟航的貨船疑似載有軍民兩用物資。

母公司受制裁 曾為伊朗飛彈計畫運送物資

《路透》報導，圖斯卡號隸屬伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）旗下子公司Rahbaran Omid Darya，該集團早在2019年底便受美國制裁。華府當時點名IRISL是伊朗擴散核武者與採購代理人偏好使用的航運管道，且曾為伊朗飛彈計畫運送相關物資。

《華爾街日報》引述歐盟船舶資料平台Equasis指出，Rahbaran Omid Darya旗下另有2艘貨輪，去年曾從中國運回約1000噸中程飛彈固體推進劑原料。

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

從中國啟航 疑載軍民兩用貨物

多名不願具名的海事安全消息人士透露，初步評估指出，圖斯卡號極可能載有軍民兩用物品，且該船過去曾有運載此類軍民兩用貨物的紀錄。這類貨品同時具備軍事與工業用途，美國中央司令部此前列舉可能被扣押的物品種類涵蓋金屬、管材與電子零件等。

衛星數據分析公司SynMax的追蹤資料顯示，圖斯卡號3月25日停靠蘇州太倉港，3月29至30日抵達廣東珠海高欄港裝載貨櫃，隨後於4月11日至12日在馬來西亞巴生港錨地短暫停留，再度補充貨物，最終於4月19日載著滿船貨櫃抵達阿曼灣，被美軍攔截。

伊朗怒斥「武裝海盜」 揚言反制

伊朗軍方事後透過官媒聲稱，圖斯卡號是從中國出發，並強烈譴責美方行動是「武裝海盜行為」，揚言準備反制，但為顧及船上船員家屬的安全，暫時受到制約。

消息人士透露，圖斯卡號船長及多名船員均持伊朗國籍，但全體船員是否皆為伊朗人仍待確認。由於IRISL船隻受伊斯蘭革命衛隊（IRGC）掌控，船員通常以伊朗人為主，有時也會僱用巴基斯坦籍海員。

U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade. pic.twitter.com/Czs127lK6p — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

分析：船上貨物對伊朗具高價值

美國總統川普19日發文指出，圖斯卡號因「過去的非法行為紀錄」受到制裁，美軍正清查船上貨物。總部位於美國的「聯合反對核子伊朗」政策組織資深顧問、退役海軍軍官布朗（Charlie Brown）分析，圖斯卡號甘冒風險試圖突破封鎖，代表船上運載的東西「對伊朗而言具有相當價值」。

中國外交部發言人21日表態，對美方「強行攔截」伊朗籍貨輪一事表達關切，呼籲相關各方以負責任的態度遵守停火協議。

美軍上周宣布擴大對伊朗海運封鎖範圍，將武器、彈藥等違禁品正式納入查扣，並明確稱凡是疑似開往伊朗領土的船隻，美方均可依交戰國訪查與搜查權進行攔查。