兩岸交涉應有公權力作基礎　卓榮泰：時機若成熟願主動提協商

記者陳家祥／台北報導

全國商業總會昨率七大公會出面針對中國「對台十項措施」表態，被認為是以商逼政；商總更爆料，沒有受到中國施壓，但有被台灣政府關切。對此，行政院長卓榮泰（21日）表示，國共兩黨談的十項涉台措施，很多都是過去已經談論過，有時進行、有時中斷，讓產業跟人民陷於一種不穩定狀態。他說，只要時機成熟，也可以主動向對方提協商邀請，只要雙方在對等、友善、公開且明確表達誠意的前提下。

▲行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備詢。（圖／記者劉耿豪攝）



卓榮泰說，全國各大工商團體與政府都一直持續保持非常好的互動，政府的若干政策在推出的同時，也得到他們很多的支持。卓認為，未來雙方還是會在對於國家最有利、產業最有利、人民最有利的方向會彼此合作。

卓榮泰提到，至於這次國、共兩黨談的十項所謂涉台措施，很多都是過去已經談論過，有時候進行、有時候中斷，讓產業跟人民陷於一種不穩定、不確定的狀態。

「而且我們一直希望雙方都能夠秉持的正確的態度是，我們歡迎各種健康有序的交流，我們也歡迎對等尊嚴的各項協商。」卓榮泰強調，這樣的交流協商大門，我們永遠敞開，不會中斷。

卓榮泰指出，比如去年的2月，台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）就主動聯繫海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會），針對雙方觀光的各項旅遊的品質、安全、穩定跟公平等等，希望進行協商，但海旅會卻一直沒有答覆。

卓榮泰說，過去2年當中，台灣的人民自由自行組團前往中國大陸地區的也有1萬3400團，人數達到31.7萬人之多，對方來的卻是寥寥可數，這呈現出一種不對等、不公平的狀態。

「雖然如此，我們還是認為所談的各項所謂的涉台交涉的措施都應該要有公權力來作為協商的基礎。」卓榮泰說，政府會做好各項的準備，只要時機成熟，也可以主動地向對方提出邀請來協商。所謂時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度，雙方也要有相關於對於所要談的內容，要能夠公開的而且明確，同時雙方更要有長期穩定合作的誠意跟意願。

卓榮泰強調，只要有這樣的時機，願意主動向對方來提出，各種就雙方應該談的，無論是商務旅遊，無論是各種農漁民合作等等，這個都是可以主動作，但一定是要等待雙方有這樣的交流誠意，跟這樣的合作的意願。