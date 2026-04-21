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吸金22億！三聯負責人徐少東3高層全跑了　列調查局通緝要犯

▲▼三聯集團吸金案。徐少東(左)、王晨光(中)、管在煥(右)。（圖／翻攝自法務部調查局）

▲三聯集團吸金案負責人徐少東(左)、營運長王晨光(中)、屏東區處長管在煥(右)潛逃出境遭通緝。（圖／翻攝自法務部調查局網站）

記者郭玗潔／台北報導

三聯集團負責人徐少東、法律顧問張永昌律師，合謀買下連年虧損的南頻電信公司，並以「老鼠會」方式吸金超過22億元，徐少東等涉案等多人遭起訴。全案上訴到最高院，徐少東遭判刑13年、營運長王晨光遭判刑10年、屏東區處長管在煥遭判刑8年8月，全案定讞。但徐少東、王晨光、管在煥全案審理期間竟全都潛逃出境，遭高雄地檢署發布通緝後，調查局也將3人列為「外逃通緝犯」，公布照片希望全民協助追緝。

回顧案情，徐少東成立資本額僅300萬元的三聯公司後，看上連年虧損的南頻電信公司，他找了永昌法律事務所主持律師兼三聯公司法律顧問的張永昌，合謀買下該公司，並於2017年7月間改成立三聯南頻電信股份有限公司，由張永昌擔任董事長、徐少東擔任營運長。

徐少東等人則以高額年利率，誘騙投資人以每單位10萬元的方式，吸引投資人砸錢加入投資。並以2年後還可取回當初繳交的10萬元，且若拉下線加入，還可另外獲得三聯公司給的開發獎金及續期獎金，保證獲利，且年利率至少24％。總計徐少東等人4年來瘋狂吸金超過22億6780萬元，被誘騙的投資人次高達4294人。案經被害人檢舉後，檢調單位破獲三聯集團吸金案，並提起公訴。徐少東一、二審均遭判刑13年，併科罰金1億元，二審宣告沒收不法所得19億4千餘萬元。

高雄高分院2024年7月份二審宣判後，裁定徐少東4千萬元交保，並命限制住居、出境、出海及每週一向自強路派出所報到一次等遵守事項。不料徐少東在2025年5月間傳出失聯，最後更查出他持假證件，從澎湖地區出海潛逃，保金被沒入；另王晨光、管在煥也分別潛逃出境，檢方發布通緝，目前仍努力追捕中，而法務部調查局也將三人列為外逃追緝要犯，於網站公布三人照片，希望全民協助追緝。

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