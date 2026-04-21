日本旅遊「台灣晉升最大金主」　網曝1原因超敢花：不忍直視帳單

▲台灣旅客赴日消費衝上第一。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

日本觀光廳公布2026年第一季入境旅客消費數據，總額達2兆3378億日圓、年增2.5%，在中國旅客人數與消費幾乎砍半的情況下，整體金額仍逆勢成長。更令人關注的是，旅日達人林氏璧直呼，台灣以3884億日圓躍居消費冠軍，超越韓國與中國，顯示旅遊市場結構明顯改變。

林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》指出，日本今年1至3月訪日人數從1053萬增至1068萬，僅小幅成長1.4%，但消費金額增幅更高，顯示單位旅客貢獻提升。消費排名前六依序為台灣、韓國、中國、美國、香港與澳洲；對比去年同期，中國原本以5478億日圓居冠，如今暴跌至2715億、退居第3名，幾乎腰斬。反觀台灣從3171億成長至3884億，大增22.5%，成功登頂。

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進一步拆解變化，林氏璧說，中國市場減少2816億日圓的消費缺口，但台灣、韓國、美國與澳洲合計補回1679億，加上其他國家成長，最終整體仍增加575億。從單人支出來看，歐美旅客停留時間長、花費高，但台灣人以穩定人數與中高消費撐起總額；尤其平均停留5.9天，高於韓國的3.5天，也讓總消費反超。

若看每日花費，林氏璧直呼，香港、中國、台灣與美國差距不大，但在購物面向，中國仍居單人最高，不過台灣因人數優勢，總購物金額達1297億日圓奪冠，讓林氏璧笑虧「你各位也太會買了！」

整體而言，林氏璧表示，中國旅客影響力雖下降，比去年同期大減129萬人，但各國分散補位，加上歐美長天數旅客增加，消費力也不容小覷，使日本觀光收入結構更均衡，整體衝擊有限。

台灣成為最大金主！網補充：WBC貢獻良多

文章曝光後，底下網友也紛紛笑回，「終於贏韓國了」、「三月初東京巨蛋的台灣人不知道總共花了多少」、「去看WBC，不忍直視帳單的我」、「3月上旬的WBC帳單剛繳了」、「結論：中國遊客根本就沒那麼重要」、「日本在示範沒有陸客可以過的更好」、「台灣買不下去，只好來日本搬」。