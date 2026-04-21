罵學生白痴、逼下跪、觸碰胸部　師大體操教練遭控凌虐性騷

記者許敏溶／台北報導

人本基金會與多位立委今（21日）指控，台灣師範大學競技運動系副教授翁士航，長期利用身為體操隊總教練權威進行封建式恐怖統治，包括要學生跪著與其對話或奉茶，辱罵學生「白癡」，還觸碰女學生胸部，助理教練麥劉湘涵則對年幼學生打巴掌、禁止上廁所導致失禁等，控訴翁師對學生凌虐證據明顯，呼籲校方應給予嚴重處分。

▲台師大副教授翁士航遭指控長期對體操隊學生霸凌、體罰與辱罵。（圖／人本教育基金會提供）

人本教育基金會執行長馮喬蘭與陳培瑜、吳沛憶、張雅琳等多位立委，今天在立法院召開「這是凌虐不是訓練、加害者卻還在校園」記者會，指控在翁士航帶領下，麥劉湘涵對國高中小、幼兒園學童長期有嚴重兒虐行為，現場更播放受害者學生心聲影片。

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▲人本基金會與多名立委指控翁士航與麥劉湘涵長期對體操隊學生霸凌。（圖／記者許敏溶攝）

馮喬蘭表示，翁士航身為體操隊總教練，在隊上形塑封建式的恐怖統治，並提出很多不合理要求，包含要學生跪著與其對話，罵學生「他媽的」、「白癡」、「笨蛋」等話語，還讓學生跪地奉茶，學生練習未達成要求或不滿意，會怒吼、謾罵學生，更要全隊要停止訓練。

馮喬蘭進一步指出，翁士航要求女學生在公開場地訓練時，脫掉上衣只穿運動內衣，並在重訓時利用護槓作為理由，將手反常握在槓鈴中間（一般護槓應為兩側），下壓時將手放入女學生的胸部中間。

而在翁士航督導下，負責國中小團隊訓練的助理教練麥劉湘涵，經調查認定長期對學生體罰。馮喬蘭表示，麥劉湘涵會體罰學生進行數小時的倒立和作拱橋，且對學生打巴掌、關廁所管教、禁止學生上廁所導致其失禁。

例如強迫學生E玩「打巴掌遊戲」，打其臉部4、5次後，帶進廁所壓制其頭貼牆，接著體罰其倒立。禁止幼稚園小班的Z生在訓練期間上廁所，導致其在體操館失禁兩次。

馮喬蘭指出，針對霸凌部分，台師大僅對翁士航作出停聘兩年決議，對麥劉湘涵則是終止聘約並兩年不得擔任教育人員，處分內容與兩人行為嚴重程度顯不相當，包括忽略翁士航作為體操隊最高指揮者的角色與責任，因為翁士航身為總教練，不僅未盡監督之責，更是整體暴力與壓迫氛圍的關鍵塑造者，其處分不應減輕，反而應該加重。

▲▼翁士航與麥劉湘涵遭指控對體操隊學生霸凌、體罰，甚至下跪。（圖／人本教育基金會提供）

另針對翁士航在訓練時碰觸女學生胸部一事，馮喬蘭表示，即使調查確認翁士航有「單手護槓時手背觸碰到甲生胸骨」，實際上就是翁士航手背放進女學生胸部中間，據被害者說多達10次，但仍認定為性騷擾，而不是利用權勢猥褻，建議處分僅有諮商6小時加上性平教育8小時。

立委陳培瑜指出，去年台師大才爆發女足抽血案，今年體操隊又發生霸凌與性平案件，但校方處理態度卻仍然消極，根本不在狀況之內，像是麥劉湘涵明明已被停聘，校方卻仍然發給公假證明，差點被邀請至全中運擔任裁判。

她呼籲台師大應給予符合情節嚴重性的嚴重處分，而教育部也應持續追蹤此案，要求校方絕對不能草草了事；運動部則應建立不適任教練查詢系統，才是制度解方。