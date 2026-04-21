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馬防部中士淪共諜重判12年　為6萬拍軍機給對岸...這下慘了

▲▼馬防部中士孫楚荃，手機多次拍攝機密傳送給對岸情報人員，一審重判12年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲馬防部孫姓中士（黑衣者），手機多次拍攝機密傳送給對岸情報人員，一審重判12年。（圖／記者吳銘峯攝

記者吳銘峯／台北報導

只為了區區6萬多元，被重判有期徒刑12年！高等檢察署查獲陸軍馬祖防衛指揮部孫姓中士，在2022年間遭對岸情報單位吸收，多次以手機拍攝國家機密與軍事機密等資料，傳送給對岸接頭人員，並收取現金與虛擬貨幣約6萬餘元。案經檢方起訴後，高等法院21日一審重判孫男有期徒刑12年，並沒收犯罪所得。全案還可上訴。

根據高檢署公布的起訴資料指出，孫男於2022年11、12月間，擔任馬防部中士運輸士期間，遭對岸情治人員、暱稱為「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人的利誘，要求孫男提供任職單位內可取得之機密資料，以換取金錢等利益。孫男同意後，就陸續以手機拍攝國家機密及軍事機密之相關資料後，傳送洩漏給「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，並因此獲取現金及虛擬貨幣共計6萬餘元的報酬。

高檢署獲報後，指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊共同偵辦，並於去年底發動偵查作為，帶回孫男後向法院聲請羈押獲准。全案偵查終結後，檢方認為孫男違反《國家安全法》、《國家機密保護法》等罪，提起公訴。檢方還痛批孫男為軍職人員，「與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元竟洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，殊屬不該」，建請法院判處有期徒刑12年。

案經高等法院一審審理後，高院認定孫男確實有罪，多次拍下國家、軍事機密，並洩漏給對岸情報人員。全案於21日宣判，高院重判孫男有期徒刑12年，並追繳沒收犯罪所得6萬7770元。孫男還押時，記者詢問他「會不會覺得判太重？」「有洩漏情報嗎？」他都不願回答。

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