7旬「毒師」藏壯圍民宅製喪屍煙彈　住處周邊架10餘組監視器

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳分局日前接獲可靠情資，指稱一名高齡70歲的林姓男子，涉嫌在壯圍鄉濱海道路一處隱密民宅內，開設「家庭代工式」製毒工廠。警方霹靂小組拂曉突擊，成功突破林嫌布下的嚴密監視網，將林嫌及共犯等3人查緝到案，現場查獲大量「喪屍菸彈」原料及成品。

▲蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，70歲林姓主嫌為謀取暴利，透過管道購入「依托咪酯」（Etomidate）粉末原料，並利用民宅作為掩護，以簡易化學設備將原料粉與化學藥劑調和，製成俗稱「喪屍煙彈」的毒品菸油販售。

蘇澳分局表示，林嫌警覺性極高，為規避警方查緝，在住處周邊架設了十數組監視器，試圖掌握外部一舉一動。然而，警方縝密規劃行動計畫，選定清晨時分展開攻堅。霹靂小組憑藉精確戰術，避開監視器死角迅速進入現場，讓林嫌等人措手不及，當場束手就擒。

警方並查扣依托咪酯（喪屍菸彈）原料粉末4.8公克、原油成品58.1公克、分裝成品菸彈14顆。及海洛因5.1公克、安非他命84.1公克。子彈14顆、製毒原料及器具一批。

全案經警方偵訊後，將林姓主嫌依違反《毒品危害防制條例》製造第二級毒品罪及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，移送偵辦。

蘇澳分局強調，依托咪酯（喪屍煙彈）施用後會導致意識混亂、反應遲鈍，甚至產生無法控制的顫抖或失控行為，對個人健康與社會治安均造成重大威脅。

警方重申，對於毒品犯罪絕對「零容忍」，將持續落實「向上溯源、向下刨根」之策略，全面打擊毒品供應鏈。同時呼籲民眾，若發現周遭有疑似製毒或販毒情事，請立即撥打110報案，共同守護蘭陽平原的純淨與安全。