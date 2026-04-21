　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7旬「毒師」藏壯圍民宅製喪屍煙彈　住處周邊架10餘組監視器

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳分局日前接獲可靠情資，指稱一名高齡70歲的林姓男子，涉嫌在壯圍鄉濱海道路一處隱密民宅內，開設「家庭代工式」製毒工廠。警方霹靂小組拂曉突擊，成功突破林嫌布下的嚴密監視網，將林嫌及共犯等3人查緝到案，現場查獲大量「喪屍菸彈」原料及成品。

▲▼蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，70歲林姓主嫌為謀取暴利，透過管道購入「依托咪酯」（Etomidate）粉末原料，並利用民宅作為掩護，以簡易化學設備將原料粉與化學藥劑調和，製成俗稱「喪屍煙彈」的毒品菸油販售。

蘇澳分局表示，林嫌警覺性極高，為規避警方查緝，在住處周邊架設了十數組監視器，試圖掌握外部一舉一動。然而，警方縝密規劃行動計畫，選定清晨時分展開攻堅。霹靂小組憑藉精確戰術，避開監視器死角迅速進入現場，讓林嫌等人措手不及，當場束手就擒。

警方並查扣依托咪酯（喪屍菸彈）原料粉末4.8公克、原油成品58.1公克、分裝成品菸彈14顆。及海洛因5.1公克、安非他命84.1公克。子彈14顆、製毒原料及器具一批。

▲▼蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

全案經警方偵訊後，將林姓主嫌依違反《毒品危害防制條例》製造第二級毒品罪及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，移送偵辦。

蘇澳分局強調，依托咪酯（喪屍煙彈）施用後會導致意識混亂、反應遲鈍，甚至產生無法控制的顫抖或失控行為，對個人健康與社會治安均造成重大威脅。

警方重申，對於毒品犯罪絕對「零容忍」，將持續落實「向上溯源、向下刨根」之策略，全面打擊毒品供應鏈。同時呼籲民眾，若發現周遭有疑似製毒或販毒情事，請立即撥打110報案，共同守護蘭陽平原的純淨與安全。

▲▼蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳警攻堅搗破家庭毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲吳姓網紅被抓　查出是詐團金主！洗錢1.7億
青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣
aespa宣布世界巡演！海外首站來台灣
自衛隊「砲彈在戰車內爆炸」！3死1重傷
美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%
黑白切少東遭斷手腳　當街擄走畫面曝
朱海君身邊「護花男牽手緊摟」　關係曝光
快訊／辣椒水之亂　劉岑妤撤告「拎飲料慰勞」：別再政治鬥爭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

「改造雄女」網紅是詐團金主！洗錢1.7億　勞斯萊斯、賓士全被扣

懸賞抓捕「最貪鄉長」！污1289萬刑期499年　温志強逃香港遭通緝

2賊闖民宅偷洋酒+現金！花蓮警攻堅逮人　安全帽藏毒也被搜出

新台馬輪乘客名單有異！鷹眼安檢員揪出女通緝犯　入港報到秒落網

烏龍分局長當天主動領辣椒水　「隱瞞實情」成調職主因

高雄男與網友見面竟濺血！3男尬聊吵起來　他慘遭利器割傷手臂

役男「出國探病奔喪」一去不回　下場被判刑3個月

快訊／黑白切少東遭斷手腳！主嫌收押禁見　3共犯仍在逃

抓姦失敗挨罰！妻登入老公電腦「蒐證」　離婚證據反成定罪關鍵

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

「改造雄女」網紅是詐團金主！洗錢1.7億　勞斯萊斯、賓士全被扣

懸賞抓捕「最貪鄉長」！污1289萬刑期499年　温志強逃香港遭通緝

2賊闖民宅偷洋酒+現金！花蓮警攻堅逮人　安全帽藏毒也被搜出

新台馬輪乘客名單有異！鷹眼安檢員揪出女通緝犯　入港報到秒落網

烏龍分局長當天主動領辣椒水　「隱瞞實情」成調職主因

高雄男與網友見面竟濺血！3男尬聊吵起來　他慘遭利器割傷手臂

役男「出國探病奔喪」一去不回　下場被判刑3個月

快訊／黑白切少東遭斷手腳！主嫌收押禁見　3共犯仍在逃

抓姦失敗挨罰！妻登入老公電腦「蒐證」　離婚證據反成定罪關鍵

林采緹產後「上胸消風全空杯」！補救2年：比原本大1cup 成果超辣

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

別讓恐懼綁架餐桌！今年送給Sugar Mom的母親節應援　找回敢吃的底氣與動力

何依霈砸7位數迎「愛的結晶」新身份曝光　甜曝尪龍語申全程陪伴

陳水扁30年久咳獲改善　臉書感謝健仁醫院全人照護

前FTISLAND宋承炫當爸了！　曬3D超音波照告白：我們的小太陽

外貿新高獲利停滯、變現能力成關鍵　數位貿易博覽會4/29登場

「改造雄女」網紅是詐團金主！洗錢1.7億　勞斯萊斯、賓士全被扣

1.25兆國防特別預算國防部全說了　編5500億買防空等飛彈花最多

懸賞抓捕「最貪鄉長」！污1289萬刑期499年　温志強逃香港遭通緝

【眼殘瞬間】汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻

社會熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

為湯圓打死妻　鹿港恐怖里長4／23宣判

黑白切少東嗆「你等著」遭打斷四肢　仍有3人在逃

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

故障上拖吊車竟收超速罰單　網砲轟：警察太混

主播「馬德」收紅錢當白手套　18萬出賣國軍機密

「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

黑鷹63分鐘送心臟　花蓮→台中成功接力

黑白切少東遭擄畫面曝光！4頭套男埋伏5hrs　駕車猛撞押走

吸金22億元！負責人徐少東等3人發監前全落跑

百萬金流！　馬德超大膽用本人帳戶收紅錢

更多熱門

相關新聞

假檢警詐婦騙百萬　蘇澳警計逮車手

假檢警詐婦騙百萬　蘇澳警計逮車手

又是假檢警詐騙！一名張姓婦人遭假冒戶政人員與檢察官恐嚇「冒用證件」及「涉嫌洗錢」之老梗手段，，損失高達120萬金飾與20萬存款。蘇澳分局在獲報後迅速出擊，趁車手再度登門取財時伏擊抓人，查扣偽造法院執行命令等證物。宜蘭縣警局局長陳金城提醒民眾，公務機關絕不會以電話要求監管財物，若遇可疑來電務必撥打165求證，以免一生積蓄毀於一旦。

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚開箱傻眼

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚開箱傻眼

毒駕拒檢逃逸　龜山警包夾攔獲查出毒品反應

毒駕拒檢逃逸　龜山警包夾攔獲查出毒品反應

陸軍109旅士官兵販售「喪屍菸彈」法院判刑出爐

陸軍109旅士官兵販售「喪屍菸彈」法院判刑出爐

通緝犯竊車代步　半小時遭警攔獲

通緝犯竊車代步　半小時遭警攔獲

關鍵字：

蘇澳分局喪屍菸彈製毒家庭代工化

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

一趟旅行看清一個人！

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

朱海君身邊「現護花男公然牽手緊摟」關係曝光

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面