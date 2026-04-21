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鳳梨田埂到泥坑戰場！斯巴達國際障礙賽十週年台南登場　5千人應戰

▲斯巴達國際障礙賽十週年台南登場，5千人應戰 。（圖／主辦單位提供、翻攝臉書）

▲斯巴達障礙賽移師台南舉行，5千人應戰 。（圖／主辦單位提供、翻攝徐健麟臉書）

記者陳弘修／台北報導

斯巴達國際障礙跑來台邁入十週年，上週末首度移師台南舉辦，在台南市政府體育局指導下，吸引逾5千名來自各地選手齊聚挑戰。活動不僅限於賽道競技，現場更融合舞台表演元素，從比賽延伸至周邊活動，運動與娛樂同步展開，炒熱整體氛圍，也讓本場賽事成為年度備受關注的戶外焦點。

台南市政府副秘書長徐健麟親自參戰，20日透過臉書分享完賽心得，他形容這是一場在烈陽、泥地與林間交錯的體能考驗，賽道貼近自然地貌設計，從鳳梨田埂延伸至林徑，地形起伏明顯，沙地與泥濘交錯，對心肺功能、核心穩定與下肢控制都是全方位挑戰。賽事全程的關卡部分，包含了攀繩、翻牆、Monkey Bar、沙袋負重、鉛球搬運、拖拉重物及匍匐前進等，密集安排讓體力快速消耗，對節奏掌握與耐力要求極高。

徐健麟提到，賽事過程中讓他印象深刻的是黃土水坑關卡，雖然主辦方開放選手略過，但他仍選擇直接挑戰，從泥水中爬出後全身覆滿泥沙，再銜接後續關卡，滿身泥水經高溫曝曬迅速乾硬，反而成為比賽中難忘的一段經歷。他也強調，透過實際參與，更清楚了解自身肌耐力與體能配置，對未來訓練調整有更明確方向。

▲斯巴達國際障礙賽十週年台南登場，5千人應戰 。（圖／主辦單位提供、翻攝臉書）

▲斯巴達國際障礙賽十週年台南登場，5千人應戰 。（圖／主辦單位提供、翻攝臉書）

另外，此次活動現場有多位藝人參與，人氣團體草屯囝仔除了登台演出，還親自下場挑戰，阿倉參與10公里賽程，樞育則完成5公里項目，在炎熱天候下順利完賽，展現不俗體能。阿倉分享，高溫影響心率與配速，補給安排變得更加關鍵；樞育則表示，南部高溫帶來不小衝擊，關卡難度高於預期，特別是搬運類項目對體力消耗相當明顯。

再度參賽的藝人梁舒涵指出，賽道在林蔭與日曬之間交替，有助於體力調節，整體節奏掌握順暢；其中抱鐵球關卡最具挑戰性，但成功突破過去未完成的項目，讓她感到相當有成就感。

台南市政府也表示，此次斯巴達賽事落腳台南，結合在地自然地景與多元活動形式，不僅展現城市推動運動與戶外活動的能量，也讓參與者透過賽事看見台南不同面向。

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