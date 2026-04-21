獨派掛「蔣萬安驗DNA」布條　張景森轟：這是台獨降格、政治小丑化

▲獨派團體台灣國布條。（圖／翻攝自Facebook／張景森）

記者郭運興／台北報導

前政委張景森今（21日）貼出一張獨派團體台灣國製作的「蔣萬安驗DNA」布條照。他批評，這是把民主拉回血統政治、羞辱政治的老路，這種言論主張不像在搞台獨，效果上像在黑台獨。這不是台獨的深化，這是台獨的降格；這不是民主價值彰顯，而是政治的小丑化。他也喊話，所有珍惜民主價值的台派，都應該清楚明白拒絕這種說法。

針對台灣國掛出「蔣萬安驗DNA」布條，張景森表示，這是在搞台獨，還是在黑台獨？在民主社會裡，主張台獨可以，批評對手也可以，但把政治鬥爭做到要求別人去驗 DNA，就不是勇敢，也不是進步，而是把民主拉回血統政治、羞辱政治與獵巫政治的老路。

張景森表示，台派追求的是建立一個更自由、更文明、更有尊嚴的國家，就更不該把候選人的私人身分與基因資訊拿來當政治攻擊工具。因為民主政治要檢驗的應該是立場、政策、誠信與公共責任，而不是祖先是誰、血液裡流著什麼。嘴巴講自決，腦袋就不應該迷信血統純潔。

張景森批評，這種言論主張不像在搞台獨，效果上卻很像是在黑台獨。讓原本應該立足於民主、自主與公民共同體的台獨主張，被扭曲成荒腔走板的身分表演。這不是台獨的深化，這是台獨的降格；這不是民主價值彰顯，而是政治的小丑化。

張景森強調，所有珍惜民主價值的台派，都應該清楚明白拒絕這種說法。

▼行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）