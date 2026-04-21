台日混血役男遭連長罵「死日本鬼子」　顧立雄：明顯管教失序作為

▲國防部長顧立雄。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

一名在宜蘭金六結新兵訓練中心服軍事訓練役的台日雙重國籍役男在社群平台Threads求助，指自己遭完全不認識的連長頻繁於公共場合公然侮辱，包括辱罵「死日本鬼子」、「畜生」等，甚至嗆「打1985我也沒在怕」。陸軍第六軍團指揮部昨表示，獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲。對此，國防部長顧立雄（21日）回應，這是很明顯的管教失序作為，類似這樣的歧視性言論或管教失序作為，應由政戰部門持續加強相關各級主管的必要性宣導，灌輸應有的正確觀念。

行政院長卓榮泰今（21日）率部會首長赴立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。而針對一名在宜蘭金六結新兵訓練中心服軍事訓練役的台日雙重國籍役男遭連長頻繁在公共場合公然侮辱，國防部後續會如何預防此類事件再發生？

國防部長顧立雄受訪表示，陸軍昨天已經發布新聞稿，表示痛心，而且這是很明顯的管教失序作為，所以已將該連長馬上調離現職，以後會按照刑懲併行的原則進行處理，類似像這樣的歧視性言論或管教失序作為，應由政戰部門持續加強相關各級主管的必要性宣導，灌輸應有的正確觀念。

陸軍第六軍團指揮部20日晚間透過新聞稿表示，轄屬153旅一名上尉連長以歧視言語貶抑訓員國籍，本部獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待。對此次發生幹部管教失序行為，深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。