驚悚瞬間曝！宜蘭無號誌路口4輪撞2輪　騎士噴飛頭部重創命危

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉昨（20）日中午發生一起驚悚車禍！兩名林姓男子分別駕駛小貨車與機車，行經無號誌路口時疑似均未減速，雙方發生劇烈碰撞。機車騎士當場被撞飛至半空中後重摔落地，頭部受創嚴重，目前仍在醫院搶救中。

▲▼車禍發生瞬間，騎士彈飛至半空中，畫面驚險。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

根據羅東警分局調查，這起事故發生在昨日中午12時許。53歲林男駕駛小貨車沿公園三路行駛，與另一名由南往北、沿親河路二段 88巷行駛的57歲林姓機車騎士，在該無號誌交叉路口交會處。

因雙方行經路口時疑皆未察覺側向來車，完全沒有煞車跡象， 強大衝擊力導致騎士瞬間彈飛至半空中，隨後頭部朝下重摔落地，機車零件碎片散落一地。猛烈的力道甚至波及停放於路邊的自小客車。

警方獲報後趕抵現場，騎士頭部及全身多處受重創，傷勢十分危急；貨車駕駛則受輕微擦挫傷。經檢測，雙方均無酒駕反應，詳細肇責歸屬仍待警方進一步調查釐清。

羅東警分局提醒，用路人行經無號誌路口時務必減速慢行。依交通法規，支線道車輛應暫停讓幹線道車輛先行。警方呼籲駕駛人切勿搶快爭先，並應嚴格遵守標誌與標線，以維護自身與大眾的行車安全，避免悲劇發生。