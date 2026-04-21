東京羽田機場「系統大當機」！安檢區塞爆　日航5000人受影響

▲東京羽田機場21日上午系統一度故障。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者王佩翊／編譯
日本東京羽田機場航空管制系統21日清晨發生故障，雖然目前已完成修復，但後續衝擊持續擴大。日本航空（JAL）證實旗下共有40個航班誤點、逾5000名旅客受波及，小松機場與羽田間的航線亦有6班次宣布停飛，整體亂象延續至上午9時仍未平息。
根據日本國土交通省說明，系統故障發生於21日上午7時過後不久，航管系統出現異常，導致各航空公司通訊與航班調度受到嚴重干擾。儘管15分鐘後就宣告排除問題，然而各航空公司表示，直到上午9時左右仍有部分班機無法順利辦理登機手續，顯示實際衝擊遠超過系統修復時程。
此次事故對小松機場的影響尤為顯著。小松與羽田間的上午4個航班全數取消，加上往返福岡的2班次同樣停飛，合計6班受波及旅客被迫改期或候補；不僅如此，日本航空更透露，小松飛往羽田及那霸的下午航班，目前出發時間仍懸而未定，讓候機旅客陷入漫長等待。
羽田機場現場狀況同樣混亂。安檢區螢幕一度顯示「登機手續暫停」字幕，大批旅客在安檢口外聚集等候；第2航廈方面採取分流措施，僅開放10時前起飛旅客進入安檢，中午12時以後出發的旅客則被要求在外等待機場最新公告。全日空（ANA）與日本航空預估，旗下往來全國各地的多條航線，後續仍可能面臨誤點與停飛。
【最新状況確認を】羽田空港の航空管制システムにトラブル 現在は復旧も一部の便に遅延や欠航https://t.co/wjHBCPS1U4— ライブドアニュース (@livedoornews) April 21, 2026
きょう午前7時過ぎ、羽田空港の航空管制システムに障害が発生。およそ15分後に復旧したが、航空各社では羽田空港を発着する便を中心に一部の便に欠航や遅れが出ている。
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