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東京羽田機場「系統大當機」！安檢區塞爆　日航5000人受影響

▲▼由於11日下午暴雨和雷擊，導致東京羽田機場地勤作業全面暫停、航班延後或取消，航廈擠滿等候辦理手續的旅客。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京羽田機場21日上午系統一度故障。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京羽田機場航空管制系統21日清晨發生故障，雖然目前已完成修復，但後續衝擊持續擴大。日本航空（JAL）證實旗下共有40個航班誤點、逾5000名旅客受波及，小松機場與羽田間的航線亦有6班次宣布停飛，整體亂象延續至上午9時仍未平息。

根據日本國土交通省說明，系統故障發生於21日上午7時過後不久，航管系統出現異常，導致各航空公司通訊與航班調度受到嚴重干擾。儘管15分鐘後就宣告排除問題，然而各航空公司表示，直到上午9時左右仍有部分班機無法順利辦理登機手續，顯示實際衝擊遠超過系統修復時程。

此次事故對小松機場的影響尤為顯著。小松與羽田間的上午4個航班全數取消，加上往返福岡的2班次同樣停飛，合計6班受波及旅客被迫改期或候補；不僅如此，日本航空更透露，小松飛往羽田及那霸的下午航班，目前出發時間仍懸而未定，讓候機旅客陷入漫長等待。

羽田機場現場狀況同樣混亂。安檢區螢幕一度顯示「登機手續暫停」字幕，大批旅客在安檢口外聚集等候；第2航廈方面採取分流措施，僅開放10時前起飛旅客進入安檢，中午12時以後出發的旅客則被要求在外等待機場最新公告。全日空（ANA）與日本航空預估，旗下往來全國各地的多條航線，後續仍可能面臨誤點與停飛。

 
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