中共航母遼寧號昨穿越台灣海峽　顧立雄：持續關注後續動向

▲中共遼寧號（CV-16）航空母艦，20日航經台灣海峽，國軍綿密監控。（圖／國防部提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前才與中共中央總書記習近平會面，並順利完成「2026和平之旅」。不過，我國防部20日傍晚公布，中共遼寧號（CV-16）航空母艦，20日航經台灣海峽，並公布監控空拍照；而我國軍則綿密監控。對此，國防部長顧立雄今（21日）表示，國防部會持續關注其後續動向。

行政院長卓榮泰今（21日）率部會首長赴立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。針對中共遼寧號（CV-16）航空母艦昨穿越台海的目的，而美菲等國也在南海進行「肩並肩2026演習」，國防部長顧立雄受訪表示，國防部本來就不只對台海周邊，對所有相關的（海域），包括黃海、東海、南海，都會持續運用聯合情監偵能力以及多元情資來源，跟友盟國家分享情資，遼寧號的動向，國防部也一樣會持續關注其後續動向。

媒體也關切，1.25兆軍購案朝野目前對金額與項目都還沒共識，對22日的協商有信心嗎？顧立雄說，我國防部立場還是持續呼籲朝野立委能不分黨派，理性看待國防部提出的1.25兆國防特別條例與後續預算。

顧立雄指出，1.25兆預算的必要性在昨天專報說得非常詳細，由於機密無法全部公開，但國防部已再專報裡完整說明全部的規劃品項，為何對我方整體戰力需求有必要、為何要去做周延性，他認為都能理解說不是只有軍購，應該還有委製、商購等，都是有關戰力需求，呼籲大家給予國防部最大支持。

另，針對前經濟部長郭智輝罹患膽管癌，顧立雄坦言，他也是昨天看新聞才知曉，會找時間再適切的關切。