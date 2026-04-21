黃捷白套裝登記參選高雄市黨部主委　喊話「全力輔選賴瑞隆」

記者賴文萱／高雄報導

民進黨5月底將進行地方黨職改選，高雄市長陳其邁屬意由立委黃捷接棒主委一職，黃捷今（21）日赴高雄市黨部登記參選主委，並由民進黨高雄所有女性議員及參選人陪同，象徵民進黨女力崛起、團結致勝。黃捷強調，若有幸擔任主委，接下來最重要的工作就是全力輔選賴瑞隆委員接棒市長，讓議員能夠過半數，民進黨所有里長都能夠順利當選。

▲民進黨立委黃捷參選高雄市黨部主委。（圖／記者賴文萱攝，下同）

黃捷今日身穿一身白西裝套裝，展現氣勢前往高雄市黨部登記參選主委，在所有高雄最強的民進黨女力集結下，象徵高雄市的女力崛起，她提到，如果她有幸擔任黨部主委的話，很特別的也會是高雄縣市黨部合併之後第一位的黨部的女性主委，象徵民進黨開放平等的精神，那也會是進步重要的里程碑。

黃捷說，這段時間她請益了很多黨內的前輩，也有很多的黨公職，包括說邱議瑩委員、許智傑委員、李昆澤委員、邱志偉委員，還有包括林岱樺委員、李柏毅委員，當然也有賴瑞隆委員，大家都給她很多很好的建議，也希望她在黨務上可以持續努力。

黃捷指出，這些建議她都銘記在心，民進黨一直都是非常自由開放的政黨，所以她從擔任市議員到擔任立法委員，一直都受到很多黨內前輩的提攜。雖然她不是資深的黨員，但是她會用最誠懇最積極的心來積極全力投入黨務的基層組織工作，為民進黨貢獻一份心力。

她重申，如果她擔任主委，接下來最重要的工作就是全力輔選賴瑞隆委員接棒市長，還有現場所有的民進黨的女力，包括高雄民進黨34加3席的議員能夠過半數，還有民進黨及所有的里長，都能夠順利當選。因為唯有基層的穩健，才能夠成為推動市政重要的後盾，繼續延續陳其邁市長高滿意度的執政榮光。

高雄其實一直是民進黨黨員數最多的地方黨部，所以也有很多黨員們給她非常深的期待，黃捷強調，她會努力回應這樣的期待，希望能夠開拓不同的可能性，繼續來發展民主進步的精神。所以5月24號，也希望所有的黨員們都可以踴躍站出來投票，可以多多的給她支持，一起跟民進黨一起走下去。