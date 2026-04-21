伊朗處決2名「以色列間諜」！控密謀襲擊境內　反對派斥：莫須有罪名

▲伊朗以與以色列情報單位密謀策畫襲擊為由，處決2名男子。（圖／X／@ElhamNikzat78）



記者王佩翊／編譯

伊朗官方媒體《米珊新聞》（Mizan）19日報導證實，德黑蘭政府已處決2名被指控與以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）合作、並密謀在境內策劃襲擊的男子。然而，受害者所屬的海外反對派組織隨即發表聲明駁斥，指稱這兩人的罪名純屬捏造，真正的原因是他們參與了爭取民主自由的抗爭。

被控與摩薩德掛鉤！2男遭控「敵視真主」處死

根據《路透社》引述《米珊新聞》報導，遭處決的2名男子身分確認為沙希（Mohammad Masoum Shahi）與瓦里迪（Hamed Validi）。伊朗司法部指控，兩人隸屬於摩薩德控制的間諜網路，並曾在包括伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）在內的境外地區接受特種訓練。

報導指出，這2名男子因被控犯下「敵視真主（Enmity against God）」及與敵對團體合作等多項重罪，被判死刑。在死刑判決經由伊朗最高法院核准後，兩人已正式執行伏法。

反對派領袖怒批：鮮血救不了神權統治

針對這項處決，流亡法國的反對派組織「人民聖戰者組織（PMOI）」政治分支、國家抵抗委員會（NCRI）主席拉賈維（Maryam Rajavi）在社交平台X上發聲譴責。她指出，這兩名男子的唯一罪行就是「致力於人民的自由與解放」，並抨擊伊朗當局透過殺戮來鎮壓日益高漲的民間憤怒。

拉賈維語氣強硬地表示，「當年沙阿（伊朗末代國王）無法透過鎮壓與流血保住政權，如今這群犯罪的穆拉（教士官員）也無法逃脫伊朗人民的憤怒，與叛逆青年們的決心。」

國際社會憂心「處決潮」擴大

事實上，過去數周內，伊朗境內已發生多起針對反對派機構成員及政治犯的處決案件。拉賈維對此呼籲國際社會應立即採取行動，阻止伊朗境內針對政治犯的處決浪潮，並警告目前仍有數名PMOI機構成員正在死刑名單中等待執行。

目前伊朗政府仍維持嚴密監控，雖然PMOI在境內被禁止活動，但該組織與流亡海外的王室支持者，依然是目前少數能集結異議力量的反對派勢力。