停火截止倒數！伊朗議長嗆「不接受威脅」：準備亮出新底牌

▲伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美伊停火期限倒數，伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）20日表示，該國絕不在遭受威脅的情況下與美國談判，並已準備好在戰場上「亮出新底牌」。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也透露，將持續密切關注美國動向。

停火倒數 伊朗強硬放話

卡利巴夫不僅是國會議長，同時也是伊朗談判代表。《福斯新聞》報導，他在X發文指控，美國總統川普「透過實施封鎖並違反停火協議，試圖把他認為的談判桌變成投降桌，或找藉口重新挑起戰爭。」

卡利巴夫說，「我們不接受在威脅的陰影下進行談判」，過去2週以來，伊朗「已準備好在戰場上揭開新的底牌」。

《路透社》則引述伊朗官媒報導，阿拉奇致電俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，伊朗將密切監測美國行動，並採取適當決定以捍衛本國利益與國家安全。他宣稱，美國的「非法行為」及其領導人的「矛盾立場」，均與外交辭令背道而馳。

▼美伊首輪談判於伊斯蘭馬巴德舉行。（圖／路透）



和平前景未知 預計22日談判

美國與伊朗之間為期2週的停火協議將在美東時間22日晚間（台灣時間23日上午）截止。此前美媒引述知情人士說法報導，雙方規畫22日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談。

川普則透露，如果美伊在停火到期前仍未達成協議，他「極不可能」延長停火，並強調在協議簽署前，荷莫茲海峽將持續封鎖。