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分局長誤噴柯文哲辣椒水　劉世芳：懲處範圍尊重警政署量刑

▲▼內政部長劉世芳受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前在台中逢甲夜市遭噴辣椒水，引起支持者不滿，事後卻查出是台中第六分局分局長周俊銘誤噴。對此，內政部長劉世芳21日受訪時表示，內政部尊重警政署的懲處，他是勤務指揮官，不管時間上或處置失當上，必須要接受懲處，懲處的範圍則尊重警政署的量刑。

柯文哲17日陪同台中市議員參選人劉芩妤在逢甲夜市拜票，過程中突然遭噴辣椒水，造成柯、劉及志工等多人身體不適。事發之後，部分民眾黨支持者懷疑是綠營人士或青鳥所為，紛紛在網路上發文批評。

不過，事後調查發現，竟然是一場大烏龍事件，原來是第六分局分局長周俊銘誤噴，周俊銘也已經被記過並調離非主管勤務，案件後續將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

對於周俊銘的懲處，內政部長劉世芳21日受訪時表示，在處置上，內政部是尊重警政署的懲處，在處置過程當中，他是一個勤務指揮官，所以認為他處置上面，不管是在時間上，或是在處置的失當，必須要接受懲處，那懲處的範圍的話，那尊重警政署他們的量刑。

劉世芳強調， 在過程當中警政署已經查明非常清楚，所以對於他在擔任勤務指揮官的時候，處置失當，必須要接受懲處。那他的懲處的量刑範圍的話，就是尊重警政署的裁量。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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