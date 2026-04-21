金門小將全中運創佳績　烈嶼國中林于辛1500公尺奪金

▲金門小將林于辛在115年全中運1500公尺奪金，莊允翔拿下第4名佳績。（圖／金寧國中紀博允提供）

記者鄭逢時／金門報導

115年全國中等學校運動會賽程持續進行，金門代表隊傳來好消息。烈嶼國中林于辛20日在國男組1500公尺決賽中，以4分08秒43奪冠，為金門拿下本屆首面田徑金牌。

本屆賽事於嘉義登場，連日天氣晴朗炎熱，20日田徑場上的氣溫更持續攀升，對需要長時間調整配速與呼吸的1500公尺選手而言，考驗格外嚴峻。雖在高溫的壓力下，林于辛仍展現沉著應戰的能力，全程保持在領先群中，並妥善分配體力，在進入最後一圈的關鍵時刻，他強勢加速、拉開差距，率先衝線奪金，將平日訓練的成果完整展現。

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除林于辛的奪金表現外，金門選手整體發揮亮眼。金寧國中莊允翔在同場激戰中拿下第4名佳績；金門高中翁凱賢則於高男組賽事中獲得第8名，展現穩定實力。面對高溫與競爭的壓力，選手們皆能堅持到底，凸顯優異心理素質與體能基礎。

金門縣政府教育處表示，1500公尺項目兼具了耐力與戰術的運用，在炎熱的環境下更是對意志力的考驗。林于辛與莊允翔的表現，不僅是個人成績的表現，也呈現出金門基層田徑培訓的成果。

選手佳績的背後，也仰賴教練的長期投入。金寧國中許仲宇與烈嶼國中王若慈等教練，平時扎實訓練學生體能，並針對賽事氣候進行策略調整與心理準備，成為選手臨場發揮的重要支撐。

金門縣政府指出，近年持續投入資源強化基層體育發展，田徑表現逐步提升。未來將持續優化訓練環境，鼓勵更多學生投入競技運動，以延續在全中運舞台上的優異表現。