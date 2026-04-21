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哄女上床還劈腿　出家喇嘛「希望弟弟再長15公分」

多傑仁卿在台灣藏傳佛教界頗具聲望，最近卻與佛學會理監事爆發糾紛。（翻攝多傑仁卿臉書）

▲多傑仁卿在台灣藏傳佛教界頗具聲望，最近卻與佛學會理監事爆發糾紛。（翻攝多傑仁卿臉書）

圖文／鏡週刊

本刊掌握，C女曾指責多傑仁卿：「你只想跟我發生關係而已，現在試過了，就拍拍屁股跑掉！你明明有女友還哄騙我，這才是我們分手的原因！」多傑仁卿則回應：「當無話不談、分享心事的閨密，不好嗎？」C女反批：「明明有幾次我退縮了，你又把我哄上床，然後搞不定二個女朋友，現在吃乾抹淨，才說要跟我當朋友。」

佛學會行政人員A女曾抱怨多傑仁卿花心，多傑仁卿則頻頻安撫對方。（示意畫面）

▲佛學會行政人員A女曾抱怨多傑仁卿花心，多傑仁卿則頻頻安撫對方。（示意畫面）

C女之所以如此氣憤，是因為她付出真心，卻遭多傑仁卿背叛。例如多傑仁卿曾經主動提及要買保險套，C女則說：「我們不需要好嗎！我喜歡赤裸的…赤裸裸的，比較舒服…難道你喜歡戴套？」多傑仁卿回覆：「不喜歡！」在另一次對話中，多傑仁卿告訴C女：「希望弟弟變長…再長15公分…給你爽！」C女則回答：「再長我會痛！給巨人用的嗎？你今天就很有力，謝謝多爺爺喜歡。」

熟悉藏傳佛教的人士告訴本刊，多傑仁卿是出家喇嘛，須嚴守「不淫戒」，不得與異性發生性接觸，更不能欺騙信眾的感情，因此鹹濕對話流出後，引發佛學會震驚。該人士透露，醜聞爆發後，佛學會曾請某仁波切勸戒多傑仁卿，他也寫下道歉信、承認錯誤，而法王更明確指示，若無法斷絕不正當關係，就不應再穿僧袍，應辭去住持職務、還俗，他卻不願配合。

多傑仁卿周旋於A女及C女之間，C女也曾傳訊息指責他。（示意畫面）

▲多傑仁卿周旋於A女及C女之間，C女也曾傳訊息指責他。（示意畫面）

本刊直擊，長相俊朗的多傑仁卿體態結實，他每天傍晚幾乎都從新北新莊的尊勝法林佛學會步行出門，前往附近的新莊運動公園散步，一走就是一、二個小時起跳。期間，他不是邊走邊傳語音訊息，就是戴著耳機全程通話，看來有不少外務得要同步處理；返程途中，他也會固定前往附近的超市採買生活用品及食材，最後才回到佛學會。

種種跡象顯示，多傑仁卿目前住在佛學會，而這間登記在他名下的房產，也爆發出產權爭議，因為佛學會的理監事主張，房產是信眾捐款購買，因佛學會當年尚未取得法人資格，才先「借名登記」在多傑仁卿名下，如今佛學會已完成法人化，理應轉回佛學會名下。但多傑仁卿認為，房產是他負責貸款，並且自費償還利息，反控理監事藉法人化名義，逼他交出房產、搬離佛學會。


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