陷桃色風暴！　多傑仁卿回應了

▲多傑仁卿因為尊勝法林佛學會（圖）的房產，與理監事爆發多場官司。（翻攝GoogleMaps）



圖文／鏡週刊

除了價值數千萬元的房產爆發爭議，佛學會的2,500萬元捐款，也讓多傑仁卿與理監事們對簿公堂。多傑仁卿指控，理監事去年9月另外開設帳戶，將原帳戶內的2,500萬元提領一空，只剩下7萬元，形同「結夥搶劫」；理監事則反駁，說多傑仁卿拒不交出銀行大章，導致資金無法合理動支，為了佛學會的資產安全，才另行開戶，並委託專業會計師管理。

▲喇嘛多傑仁卿口才很好，累積了不少信眾。（翻攝多傑仁卿臉書）

此外，多傑仁卿主張，內政部已認定，佛學會第六屆理監事選舉無效，目前的理監事屬於「看守內閣」，沒有實質權力，但佛學會理監事不以為然，主張一切合法，並強調多傑仁卿當時同意第六屆理事長接任，如今卻為了私利，質疑理監事的合法性，令人無法接受。

佛學會的理監事指出，他們與多傑仁卿的衝突，起因就是多傑仁卿與多名女子有不正當關係，但多傑仁卿全面否認，強調理監事指他「破淫戒」，其實是「精心設計的圈套」與「黃色謠言」，他還宣稱自己的手機曾被熟人偷走，內容遭到變造，相關爆料都是為了逼他讓出房產與住持的位子。

▲多傑仁卿與佛學會理監事爆發糾紛，還曾引發抗議事件。（讀者提供）

本刊掌握，多傑仁卿與佛學會理監事的糾紛已演變成多場官司，多傑仁卿控告理監事偽造文書、侵占、妨害祕密及誹謗，不過，他控告第五屆理事長等人侵占存摺、偽造會議紀錄等案件，台北地檢署都已做不起訴處分，至於其他官司則還在進行中，這場圍繞著多傑仁卿的風暴，短期內恐怕難以平息。

針對相關指控，多傑仁卿全盤否認，強調手機遭人行竊、訊息被變造，已報警處理，而法王並未要他還俗，也未打算指派其他人接管佛學會。至於他控告理監事的部分刑事官司，雖然不起訴，但民事仍在訴訟中，一切交由司法判定。



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