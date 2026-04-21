　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑夫外遇「轉存筆電證據」提告　妻反挨罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）懷疑丈夫阿哲（化名）外遇，2022年7、8月間趁丈夫洗澡或睡覺的時候，使用對方的筆電蒐證，並將相關親吻、摟抱影像檔案當作離婚訴訟的證據，結果反而害自己吃上官司。高雄高分院法官日前審理之後，依犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判處小芸罰金6000元，得易服勞役6日。

▲▼ 打字,筆記型電腦,筆電,工作,上班,辦公。（圖／CFP）

▲小芸私自使用阿哲的筆電蒐證，結果卻讓自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸因懷疑阿哲外遇，2022年7、8月間在未經阿哲的同意之下，使用對方的筆電並瀏覽裡面的檔案，結果在資料夾中發現阿哲與其他女性出遊的照片及影片，於是便將檔案複製儲存下來；後來夫妻倆打起離婚訴訟，小芸將檔案拿出來作為證據，阿哲才知道此事，於是反過來對小芸提告。

小芸一審被判處罰金1萬元，她提出上訴，主張自己並未揭露當事人的隱私，那些檔案只用於訴訟，如果她沒有提出這些證據，恐怕難以保障離婚訴訟中的權益，所以她的行為應當符合狹義比例原則，具有法律上正當理由。

但高雄高分院法官認為，小芸懷疑阿哲外遇，在明知阿哲有為筆電設定密碼的情況下，仍利用機會主動搜尋對方筆電內的資料，並取得有可能當作證據的檔案；她的行為可認定是針對阿哲涉嫌民事不法行為，以刑事訴訟搜索手段，搜索阿哲筆電以取得相關證據，顯然不符合適當性及狹義比例原則。

再者，法官指出，小芸在此之前，已經發現阿哲有異常行為，甚至曾目睹阿哲半夜在公園與第三者一起騎腳踏車，由此可見，除了私自搜索筆電資料之外，她還有其他方法可以取得丈夫外遇的相關證據。

法官表示，小芸已經坦承大部分客觀事實，但否認觸犯刑法第359條無故取得他人電磁紀錄罪，至今也未能與阿哲和解，考量到她的犯罪手段、動機、所生危害，尚非極惡劣及重大，過去也沒有任何前科，素行良好，於是改判處她罰金6000元，得易服勞役6日。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警認錯撤失誤罰單　分局祭懲處
快訊／台股飆漲！　刷歷史新高
快訊／Chrome「神功能台灣突襲上線」　最強改版
愛車遭拖吊竟收罰單「超速13公里」！噴1600傻眼：怎麼開的
知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女
黑白切少東遭「打斷四肢」有內幕！　仍有3人在逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持刀夜闖總統府　男喊「我要殺共產黨假扮的賴清德」被起訴

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

故障上拖吊車竟收超速罰單！網砲轟：警察太混...苗栗警回應了

台中工業區工廠2樓倉儲大火　45警消漏夜灌救2小時

陷桃色風暴！　多傑仁卿回應了

疑夫外遇「轉存筆電證據」提告　妻反挨罰6千元

哄女上床還劈腿　出家喇嘛「希望弟弟再長15公分」

「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

騎士遭追撞波及「無肇因」自行離開　被判刑還要罰6千元

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

持刀夜闖總統府　男喊「我要殺共產黨假扮的賴清德」被起訴

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

故障上拖吊車竟收超速罰單！網砲轟：警察太混...苗栗警回應了

台中工業區工廠2樓倉儲大火　45警消漏夜灌救2小時

陷桃色風暴！　多傑仁卿回應了

疑夫外遇「轉存筆電證據」提告　妻反挨罰6千元

哄女上床還劈腿　出家喇嘛「希望弟弟再長15公分」

「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

騎士遭追撞波及「無肇因」自行離開　被判刑還要罰6千元

NBA史上首見！　馬刺溫班亞瑪「全票當選」年度最佳防守球員

78歲雷洪「脊椎壓迫」緊急動手術！　曾1妻5妾…住院剩她一人陪伴

持刀夜闖總統府　男喊「我要殺共產黨假扮的賴清德」被起訴

金門小將全中運創佳績　烈嶼國中林于辛1500公尺奪金

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

分局長誤噴柯文哲辣椒水　劉世芳：懲處範圍尊重警政署量刑

八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」　謝承均淚喊我是爸爸…網全看傻

伊朗戰場發揮關鍵作用　美軍：A10疣豬攻擊機將延役至2030年

串流平台警訊？ Deezer曝44%新曲為AI製作、85%涉詐欺流量

男存1385萬提早退休　才2年就逃回職場「上班其實很幸福」

台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場

社會熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

黑白切少東嗆「你等著」遭打斷四肢　仍有3人在逃

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

黑鷹63分鐘送心臟　花蓮→台中成功接力

主播「馬德」收紅錢當白手套　18萬出賣國軍機密

百萬金流！　馬德超大膽用本人帳戶收紅錢

385支監視器抓辣椒水怪客　分局長噴灑畫面曝

即／辣椒水分局長記過拔官　警政署火速同意

獨／北市河濱公園驚傳搶案　散步女手機瞬間被劫

2歲女童8樓墜落命危　母淚求白沙屯媽保佑

分局長噴辣椒水！見民眾黨報案「還站旁邊看」　深夜才坦承

更多熱門

相關新聞

65歲男退休賣房移居鄉下！因妻「1決定」下場超淒涼

65歲男退休賣房移居鄉下！因妻「1決定」下場超淒涼

原本想給驚喜，沒想到最後變成驚嚇。東京1名65歲的阿伯，為了幫太太實現多年前隨口提的田園夢，竟然在退休當天背著老婆賣掉公寓，準備全家搬到鄉下住。沒想到臨門一腳，太太卻甩出一張離婚協議書，拒絕跟他去鄉下生活，這場密謀5年的移居計畫瞬間成了婚姻終結者，也揭開了熟年離婚背後的殘酷真相。

職位開缺老闆娘　小王親人妻1次賠15萬

職位開缺老闆娘　小王親人妻1次賠15萬

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

櫻花妹懷了「已婚上司」的種！偷埋嬰屍

櫻花妹懷了「已婚上司」的種！偷埋嬰屍

好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺

好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺

關鍵字：

高雄高分院婚外情外遇離婚

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

川普關稅被判違法！5.2兆退款今上路

一趟旅行看清一個人！

門診20到40歲「慢性疲勞」病人變多　醫揭原因：很累但停不下來

賴清德關心日本強震　「台灣與日本人民同在！隨時提供協助」

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面