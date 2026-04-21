疑夫外遇「轉存筆電證據」提告　妻反挨罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）懷疑丈夫阿哲（化名）外遇，2022年7、8月間趁丈夫洗澡或睡覺的時候，使用對方的筆電蒐證，並將相關親吻、摟抱影像檔案當作離婚訴訟的證據，結果反而害自己吃上官司。高雄高分院法官日前審理之後，依犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，判處小芸罰金6000元，得易服勞役6日。

▲小芸私自使用阿哲的筆電蒐證，結果卻讓自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸因懷疑阿哲外遇，2022年7、8月間在未經阿哲的同意之下，使用對方的筆電並瀏覽裡面的檔案，結果在資料夾中發現阿哲與其他女性出遊的照片及影片，於是便將檔案複製儲存下來；後來夫妻倆打起離婚訴訟，小芸將檔案拿出來作為證據，阿哲才知道此事，於是反過來對小芸提告。

小芸一審被判處罰金1萬元，她提出上訴，主張自己並未揭露當事人的隱私，那些檔案只用於訴訟，如果她沒有提出這些證據，恐怕難以保障離婚訴訟中的權益，所以她的行為應當符合狹義比例原則，具有法律上正當理由。

但高雄高分院法官認為，小芸懷疑阿哲外遇，在明知阿哲有為筆電設定密碼的情況下，仍利用機會主動搜尋對方筆電內的資料，並取得有可能當作證據的檔案；她的行為可認定是針對阿哲涉嫌民事不法行為，以刑事訴訟搜索手段，搜索阿哲筆電以取得相關證據，顯然不符合適當性及狹義比例原則。

再者，法官指出，小芸在此之前，已經發現阿哲有異常行為，甚至曾目睹阿哲半夜在公園與第三者一起騎腳踏車，由此可見，除了私自搜索筆電資料之外，她還有其他方法可以取得丈夫外遇的相關證據。

法官表示，小芸已經坦承大部分客觀事實，但否認觸犯刑法第359條無故取得他人電磁紀錄罪，至今也未能與阿哲和解，考量到她的犯罪手段、動機、所生危害，尚非極惡劣及重大，過去也沒有任何前科，素行良好，於是改判處她罰金6000元，得易服勞役6日。全案仍可上訴。