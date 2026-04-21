　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

喇嘛多傑仁卿口才很好，累積了不少信眾。（翻攝多傑仁卿臉書）

▲喇嘛多傑仁卿口才很好，累積了不少信眾。（翻攝多傑仁卿臉書）

圖文／鏡週刊

本月4日、清明連假期間，新北板橋文化路的建華新城活動中心舉行一場佛學法會，吸引了近百名信眾到場，主講人是台灣藏傳佛教界頗具聲望的喇嘛多傑仁卿，整場法會從上午一路持續到傍晚，結束前，信眾恭敬地排隊接受多傑仁卿的祝福，結束後，不少信眾繼續圍繞在多傑仁卿身旁，似乎意猶未盡。

4/4 18：02，法會結束後，多傑仁卿（左）與一名女子（右）一同步行前往板橋高鐵站搭車。

▲4/4 18：02，法會結束後，多傑仁卿（左）與一名女子（右）一同步行前往板橋高鐵站搭車。

本刊直擊，多傑仁卿與信眾寒暄時，一名30多歲、外型清秀的女子，在一旁忙進忙出、收拾東西，信眾陸續散去之後，多傑仁卿才與她一同離開。身形壯碩的多傑仁卿提著一只紙袋，快步向前，女子卻拎著大包小包，忙著找路、撐傘，看來頗為狼狽。2人一路走到板橋高鐵站，女子前往取票，多傑仁卿則在一旁滑手機，最後2人一同搭上商務車廂，前往多傑仁卿的故鄉台南。知情人士告訴本刊，該女子A就是與他傳出有不正常男女關係的女主角之一。

本刊調查，多傑仁卿俗名林暉淙，是「台灣尊勝法林佛學會」常駐指導法師，他14歲就赴印度出家，獲第九世康祖法王親賜法名，回台之後，2008年起擔任佛學會指導法師，2011年更兼負寺院總管重責，不過，去年開始，多傑仁卿不僅傳出侵占佛學會捐款及房產，也遭控利用宗教地位，與至少2名女子發展不正當關係。一名是佛學會行政人員A女，另一名是信徒C女，他與2名女子都有鹹濕對話流出。

多傑仁卿傳訊息給佛學會行政人員A女，內容鹹濕。（示意畫面）

▲多傑仁卿傳訊息給佛學會行政人員A女，內容鹹濕。（示意畫面）

本刊取得的資料顯示，他曾傳訊給A女：「你不知道我多肖想你…差一點自己來…一碰到你就勃起…弟弟濕答答！」還說想祕密與A女前往尼泊爾及日本，充滿熱情、色欲的用詞，和他莊嚴的形象，形成強烈反差。

至於A女曾傳訊向多傑仁卿抱怨，說他對別的女信眾過於關心，還說那個女信徒是他的「紅顏知己」「心頭肉」，並心碎地表示「我認輸」。多傑仁卿則頻頻安撫A女說：「真的非常對不起，讓妳受盡一切委屈…我期盼你能夠很快樂，雖然不能公開，但至少希望能夠帶給妳開心的每一天！」

多傑仁卿與信徒C女的對話，大聊生殖器尺寸。（示意畫面）

▲多傑仁卿與信徒C女的對話，大聊生殖器尺寸。（示意畫面）

A女口中多傑仁卿的「心頭肉」指的就是C女，而從C女與多傑仁卿的對話內容顯示，他的確同時與A女及C女交往，腳踏兩條船。


更多鏡週刊報導
知名喇嘛捲財色2／出家喇嘛犯淫戒哄女上床還劈腿　他借名登記佛學會房產拒返還
知名喇嘛捲財色3／翻臉佛學會身陷桃色金錢風暴　多傑仁卿回應了
知名喇嘛捲財色／破淫戒劈2女還遭爆霸占房產　踢爆知名喇嘛貪愛五欲人設崩

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警認錯撤失誤罰單　分局祭懲處
快訊／台股飆漲！　刷歷史新高
快訊／Chrome「神功能台灣突襲上線」　最強改版
愛車遭拖吊竟收罰單「超速13公里」！噴1600傻眼：怎麼開的
知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女
黑白切少東遭「打斷四肢」有內幕！　仍有3人在逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持刀夜闖總統府　男喊「我要殺共產黨假扮的賴清德」被起訴

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

故障上拖吊車竟收超速罰單！網砲轟：警察太混...苗栗警回應了

台中工業區工廠2樓倉儲大火　45警消漏夜灌救2小時

陷桃色風暴！　多傑仁卿回應了

疑夫外遇「轉存筆電證據」提告　妻反挨罰6千元

哄女上床還劈腿　出家喇嘛「希望弟弟再長15公分」

「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

騎士遭追撞波及「無肇因」自行離開　被判刑還要罰6千元

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

持刀夜闖總統府　男喊「我要殺共產黨假扮的賴清德」被起訴

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

故障上拖吊車竟收超速罰單！網砲轟：警察太混...苗栗警回應了

台中工業區工廠2樓倉儲大火　45警消漏夜灌救2小時

陷桃色風暴！　多傑仁卿回應了

疑夫外遇「轉存筆電證據」提告　妻反挨罰6千元

哄女上床還劈腿　出家喇嘛「希望弟弟再長15公分」

「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

騎士遭追撞波及「無肇因」自行離開　被判刑還要罰6千元

NBA史上首見！　馬刺溫班亞瑪「全票當選」年度最佳防守球員

78歲雷洪「脊椎壓迫」緊急動手術！　曾1妻5妾…住院剩她一人陪伴

持刀夜闖總統府　男喊「我要殺共產黨假扮的賴清德」被起訴

金門小將全中運創佳績　烈嶼國中林于辛1500公尺奪金

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

分局長誤噴柯文哲辣椒水　劉世芳：懲處範圍尊重警政署量刑

八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」　謝承均淚喊我是爸爸…網全看傻

伊朗戰場發揮關鍵作用　美軍：A10疣豬攻擊機將延役至2030年

串流平台警訊？ Deezer曝44%新曲為AI製作、85%涉詐欺流量

男存1385萬提早退休　才2年就逃回職場「上班其實很幸福」

【分局長誤噴辣椒水】隔天當場「看著」民眾黨上門報案

社會熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

黑白切少東嗆「你等著」遭打斷四肢　仍有3人在逃

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

黑鷹63分鐘送心臟　花蓮→台中成功接力

主播「馬德」收紅錢當白手套　18萬出賣國軍機密

百萬金流！　馬德超大膽用本人帳戶收紅錢

385支監視器抓辣椒水怪客　分局長噴灑畫面曝

即／辣椒水分局長記過拔官　警政署火速同意

獨／北市河濱公園驚傳搶案　散步女手機瞬間被劫

2歲女童8樓墜落命危　母淚求白沙屯媽保佑

分局長噴辣椒水！見民眾黨報案「還站旁邊看」　深夜才坦承

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

川普關稅被判違法！5.2兆退款今上路

一趟旅行看清一個人！

門診20到40歲「慢性疲勞」病人變多　醫揭原因：很累但停不下來

賴清德關心日本強震　「台灣與日本人民同在！隨時提供協助」

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面