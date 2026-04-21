「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

▲喇嘛多傑仁卿口才很好，累積了不少信眾。（翻攝多傑仁卿臉書）

圖文／鏡週刊

本月4日、清明連假期間，新北板橋文化路的建華新城活動中心舉行一場佛學法會，吸引了近百名信眾到場，主講人是台灣藏傳佛教界頗具聲望的喇嘛多傑仁卿，整場法會從上午一路持續到傍晚，結束前，信眾恭敬地排隊接受多傑仁卿的祝福，結束後，不少信眾繼續圍繞在多傑仁卿身旁，似乎意猶未盡。

▲4/4 18：02，法會結束後，多傑仁卿（左）與一名女子（右）一同步行前往板橋高鐵站搭車。

本刊直擊，多傑仁卿與信眾寒暄時，一名30多歲、外型清秀的女子，在一旁忙進忙出、收拾東西，信眾陸續散去之後，多傑仁卿才與她一同離開。身形壯碩的多傑仁卿提著一只紙袋，快步向前，女子卻拎著大包小包，忙著找路、撐傘，看來頗為狼狽。2人一路走到板橋高鐵站，女子前往取票，多傑仁卿則在一旁滑手機，最後2人一同搭上商務車廂，前往多傑仁卿的故鄉台南。知情人士告訴本刊，該女子A就是與他傳出有不正常男女關係的女主角之一。

本刊調查，多傑仁卿俗名林暉淙，是「台灣尊勝法林佛學會」常駐指導法師，他14歲就赴印度出家，獲第九世康祖法王親賜法名，回台之後，2008年起擔任佛學會指導法師，2011年更兼負寺院總管重責，不過，去年開始，多傑仁卿不僅傳出侵占佛學會捐款及房產，也遭控利用宗教地位，與至少2名女子發展不正當關係。一名是佛學會行政人員A女，另一名是信徒C女，他與2名女子都有鹹濕對話流出。

▲多傑仁卿傳訊息給佛學會行政人員A女，內容鹹濕。（示意畫面）

本刊取得的資料顯示，他曾傳訊給A女：「你不知道我多肖想你…差一點自己來…一碰到你就勃起…弟弟濕答答！」還說想祕密與A女前往尼泊爾及日本，充滿熱情、色欲的用詞，和他莊嚴的形象，形成強烈反差。

至於A女曾傳訊向多傑仁卿抱怨，說他對別的女信眾過於關心，還說那個女信徒是他的「紅顏知己」「心頭肉」，並心碎地表示「我認輸」。多傑仁卿則頻頻安撫A女說：「真的非常對不起，讓妳受盡一切委屈…我期盼你能夠很快樂，雖然不能公開，但至少希望能夠帶給妳開心的每一天！」

▲多傑仁卿與信徒C女的對話，大聊生殖器尺寸。（示意畫面）

A女口中多傑仁卿的「心頭肉」指的就是C女，而從C女與多傑仁卿的對話內容顯示，他的確同時與A女及C女交往，腳踏兩條船。



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