知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

▲4/14 17：15，身陷桃色及爭產風暴的喇嘛多傑仁卿，每天幾乎都會出門散步。



圖文／鏡週刊

在台灣藏傳佛教界頗具聲望的喇嘛多傑仁卿，最近爆發多重爭議，他除了遭控違反戒律、周旋在2名女子之間，還與佛學會理監事為了捐款及房產鬧翻，對簿公堂。本刊掌握，多傑仁卿涉嫌與女信徒及佛學會行政人員有染，甚至互傳鹹濕簡訊，他事後雖認錯道歉，卻未依法王指示還俗。此外，他為了2,500萬元捐款、數千萬元的佛學會房產，與理監事爆發侵占、誹謗、偽造文書等多場官司，茶壺內的桃色、金錢風暴，短期恐怕難以平息。

本月4日、清明連假期間，新北板橋文化路的建華新城活動中心舉行一場佛學法會，吸引了近百名信眾到場，主講人是台灣藏傳佛教界頗具聲望的喇嘛多傑仁卿，本刊直擊，多傑仁卿與信眾寒暄時，一名30多歲、外型清秀的女子，在一旁忙進忙出、收拾東西，信眾陸續散去之後，多傑仁卿才與她一同離開。身形壯碩的多傑仁卿提著一只紙袋，快步向前，女子卻拎著大包小包，忙著找路、撐傘，看來頗為狼狽。2人一路走到板橋高鐵站，女子前往取票，多傑仁卿則在一旁滑手機，最後2人一同搭上商務車廂，前往多傑仁卿的故鄉台南。知情人士告訴本刊，該女子A就是與他傳出有不正常男女關係的女主角之一。

▲4/4 18：02，法會結束後，多傑仁卿（左）與一名女子（右）一同步行前往板橋高鐵站搭車。

本刊調查，多傑仁卿俗名林暉淙，是「台灣尊勝法林佛學會」常駐指導法師，去年開始，多傑仁卿不僅傳出侵占佛學會捐款及房產，也遭控利用宗教地位，與至少2名女子發展不正當關係。一名是佛學會行政人員A女，另一名是信徒C女，他與2名女子都有鹹濕對話流出。

本刊取得的資料顯示，他曾傳訊給A女：「你不知道我多肖想你…差一點自己來…一碰到你就勃起…弟弟濕答答！」還說想祕密與Ａ女前往尼泊爾及日本，充滿熱情、色欲的用詞，和他莊嚴的形象，形成強烈反差。

至於A女曾傳訊向多傑仁卿抱怨，說他對別的女信眾過於關心，還說那個女信徒是他的「紅顏知己」「心頭肉」，並心碎地表示「我認輸」。多傑仁卿則頻頻安撫A女說：「真的非常對不起，讓妳受盡一切委屈…我期盼你能夠很快樂，雖然不能公開，但至少希望能夠帶給妳開心的每一天！」

▲多傑仁卿傳訊息給佛學會行政人員A女，內容鹹濕。（示意畫面）

A女口中多傑仁卿的「心頭肉」指的就是C女，而從C女與多傑仁卿的對話內容顯示，他的確同時與A女及C女交往，腳踏兩條船。

本刊掌握，C女曾指責多傑仁卿：「你只想跟我發生關係而已，現在試過了，就拍拍屁股跑掉！你明明有女友還哄騙我，這才是我們分手的原因！」多傑仁卿則回應：「當無話不談、分享心事的閨密，不好嗎？」C女反批：「明明有幾次我退縮了，你又把我哄上床，然後搞不定2個女朋友，現在吃乾抹淨，才說要跟我當朋友。」

▲多傑仁卿與信徒C女的對話，大聊生殖器尺寸。（示意畫面）

熟悉藏傳佛教的人士告訴本刊，多傑仁卿是出家喇嘛，須嚴守「不淫戒」，不得與異性發生性接觸，更不能欺騙信眾的感情，因此鹹濕對話流出後，引發佛學會震驚。該人士透露，醜聞爆發後，佛學會曾請某仁波切勸戒多傑仁卿，他也寫下道歉信、承認錯誤，而法王更明確指示，若無法斷絕不正當關係，就不應再穿僧袍，應辭去住持職務、還俗，他卻不願配合。

種種跡象顯示，多傑仁卿目前住在佛學會，而這間登記在他名下的房產，也爆發出產權爭議，因為佛學會的理監事主張，房產是信眾捐款購買，因佛學會當年尚未取得法人資格，才先「借名登記」在多傑仁卿名下，如今佛學會已完成法人化，理應轉回佛學會名下。但多傑仁卿認為，房產是他負責貸款，並且自費償還利息，反控理監事藉法人化名義，逼他交出房產、搬離佛學會。

▲多傑仁卿因為尊勝法林佛學會（圖）的房產，與理監事爆發多場官司。（翻攝GoogleMaps）

除了價值數千萬元的房產爆發爭議，佛學會的2,500萬元捐款，也讓多傑仁卿與理監事們對簿公堂。多傑仁卿指控，理監事去年9月另外開設帳戶，將原帳戶內的2,500萬元提領一空，只剩下7萬元，形同「結夥搶劫」；理監事則反駁，說多傑仁卿拒不交出銀行大章，導致資金無法合理動支，為了佛學會的資產安全，才另行開戶，並委託專業會計師管理。



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