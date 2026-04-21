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伊朗戰場發揮關鍵作用　美軍：A10疣豬攻擊機將延役至2030年

▲A-10攻擊機釋放干擾熱焰。（圖／美國空軍）

▲A-10攻擊機釋放干擾熱焰。（圖／美國空軍）

記者張靖榕／綜合報導

美國空軍宣布延後A-10「疣豬」（A-10 Warthog）攻擊機的退役時程。空軍部長梅因克（Troy Meink）表示，這款長年服役的近距離空中支援機型將延長使用至2030年，較原定2026年退役時程再延4年。

服役半世紀！　「疣豬」再戰4年

梅因克在社群媒體指出，此舉旨在「在國防工業基礎提升戰機產量之際，維持作戰能力」，顯示美方在戰力與產能之間尋求平衡。

A-10自1976年首飛以來，已服役近半世紀，過去20多年來多次被列入五角大廈的退役名單。根據美國中央司令部（U.S. Central Command）說法，A-10近期仍參與對伊朗相關軍事行動，並曾在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以機首重型機砲攻擊伊朗船隻。

重要空中支援能力

美國空軍內部長期存在爭論。一方認為A-10機體老舊、速度慢且維護成本高，主張將資源轉向高超音速武器等現代化項目；另一方則警告，在沒有適當替代機型前退役，將削弱地面部隊所需的空中支援能力。

此外，A-10的存續也涉及政治與經濟因素。該機隊最大部署基地位於亞利桑那州土桑的戴維斯蒙森空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base），對當地經濟影響重大，而亞利桑那州亦為美國總統選舉關鍵搖擺州之一。

2021年，亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）成功阻止拜登政府提出的退役計畫，並在國防法案中納入條款，要求在未有替代方案前不得削減機隊。

不過，空軍官員也指出，維持完整A-10機隊將壓縮維修人力資源，影響新型戰機的維護與部署。此次延役決定顯示，在當前情勢下，美方仍將優先維持既有作戰能力。

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