檢察官看起來總是很兇？　最美律師揭4原因

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檢察官看起來總是很兇？　樂樂律師揭4原因

▲陳漢章在社群曬出一系列婚紗美照。（圖／翻攝自Facebook／樂樂律師·前樂檢） 

▲「最美檢察官」陳漢章近日轉戰律師。（圖／翻攝自臉書／樂樂律師·前樂檢，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

昔日有「最美檢察官」之稱的陳漢章近期轉戰律師，20日在臉書分享諮詢時最常聽到的問題，「為什麼檢察官看起來總是很兇？」他解釋，背後其實有4點原因，建議若遇到可用3招來應對。

檢方臉臭說話兇　其實未必和你有罪有關

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陳漢章在臉書粉專「樂樂律師．前樂檢」發文表示，很多人踏進地檢署，心跳加速，加上看到檢察官「冰冷、甚至帶點殺氣」的臉，內心不免更慌，甚至會覺得「完了，檢察官一定認定我是壞人，死定了。」

不過，他身為前檢察官，其實可以分享，檢方「臉臭」、「說話兇」其實與你有沒有罪無關，而是有以下4點原因：

一、長期高壓與疲勞

檢察官案量驚人，可能剛處理完一個情緒崩潰的受害人，或是一個滿口謊言的詐欺犯，「撲克臉」是為了維持問訊效率和威信的專業機制。

二、尋找你的「邏輯漏洞」

檢察官的大腦同步高速運轉，要比對你給出的證詞與卷宗內的證據，之所以表情嚴肅，往往是正在進行一場大腦馬拉松。

三、一種偵查策略

有時「冷酷」是一種戰術，目的是觀察被告在壓力下的反應，如果你心虛閃躲，反而會讓檢方產生不必要懷疑。

四、避免情緒的保護色

檢察官問案時會變成冷酷、不友善的模式，可能是其一貫的保護色，避免將情緒帶入法庭內。

▲陳漢章在社群曬出一系列婚紗美照。（圖／翻攝自Facebook／樂樂律師·前樂檢）

前檢察官教3招應對　別被表情牽著走

對此，陳漢章建議，不要被檢察官的表情左右，法律看的是證據，不是表情，「別被情緒勒索」，而且最好「精準回答問題」，不要繞圈子，只要你能條理清晰回答，對案件反而有幫助，最後一點則是「讓專業的來」，由律師來判斷檢座是單純心情不好，還是法律見解上對我方不利，才能即時做出應對。

▲▼最美檢察官陳漢章控「遭飯店救生員刁難」。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）

 
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