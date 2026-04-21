騎士遭追撞波及「無肇因」自行離開　被判刑還要罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿強（化名）2023年5月在台南市東區一處路口受到追撞波及，但他並未停留在現場幫助受傷的另外2名騎士，因而挨告肇事逃逸，不僅刑事部分被判刑，行政部分也挨罰6000元罰鍰。阿強提出行政訴訟並主張自己沒有肇事因素，不該挨罰，但日前被高雄高等行政法院法官裁定駁回。

▲阿強遭追撞波及，自行離開後卻挨罰肇逃。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿強2023年5月騎車行經台南市東區中華東路三段與崇明路，停等紅燈時另外2名騎士發生碰撞，其中1人當場人車倒地，2名騎士雙雙掛彩，他則受到波及半摔在機車上，但他將機車扶正之後並未停留在現場幫忙，反而自行離開，因而被警方認定肇逃，並予以舉發。

阿強在此案中，刑事部分被依法判處有期徒刑3個月，緩刑2年；行政部分則受到裁罰6000元罰鍰，還要吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習，3年內不得重新考領駕駛執照。

阿強不滿受罰，決定提出行政訴訟，他主張自己在此事故中並無肇事因素，這部分有台南市車輛行車事故鑑定報告書為證。

高雄高等行政法院法官當庭檢視事發路口的監視器影像，發現阿強的機車受到碰撞傾倒，他半摔在機車上，顯然應該知道發生交通事故，接著他轉頭查看，應當有看見其中1名騎士人車倒地，他自應對騎士有可能因事故受傷的情況有所認識。

法官指出，阿強雖然在事故中沒有過失，但道交條例第62條第3項、第4項課予駕駛人肇事後依事故處理辦法第3條第2款、第4款、第5款的立法目的，是為了保存肇事現場相關證據，以便日後釐清肇事責任歸屬，以及幫助事故傷亡者可以盡速受到醫療處置，肇事駕駛人應視現場具體情形，依照上開規定進行必要處置。

法官表示，無論肇責歸誰，都有義務停留肇事現場，阿強明知發生車禍，卻在尚未釐清肇責之前，未依法進行任何處置，並於警方到場前自行騎車離開，他的行為已符合道交條例第62條第3項規定的逃逸行為，主觀上也可認定具有逃逸之故意。

法官認為，雖然阿強主張自己沒有肇事因素，但這不能作為他肇事後逕行離去的正當理由，且經查核原處分沒有違法，他訴請撤銷原處分應為無理由，最終裁定駁回。全案仍可上訴。