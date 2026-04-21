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社會 社會焦點 保障人權

百萬金流！　馬德超大膽用本人帳戶收紅錢

馬德曾因遭質疑立場偏紅而嗆「來抓我啊」。（翻攝馬德有事嗎YouTube）

▲馬德曾因遭質疑立場偏紅而嗆「來抓我啊」。（翻攝馬德有事嗎YouTube）

圖文／鏡週刊

中天記者兼主播馬德手機的通訊對話驚爆，中國出資要馬德在中天電視製作節目《馬德有事嗎》談論特定主題，並設定題綱要他帶風向打擊台灣政府及綠營政治人物；誇張的是，馬德都用自己的帳戶收紅錢，平均月入20萬元以上，不法金額破百萬元，膽大妄為程度令人咋舌。

另案偵辦已遭羈押的馬德，受「吉祥」指揮，以每案5,000元至1萬元不等的手續費，將來自中國的泰達幣兌換成新台幣，再以自己的銀行帳戶透過網路銀行匯給軍方共諜，卻有高達百萬元一直留在帳戶未匯出。辦案人員發現，馬德十分膽大妄為，不論付款或收賄，都是用自己名下的銀行帳戶，毫不避諱。

馬德在節目中經常把總統賴清德掛在嘴邊，曾批賴蹭習近平。（翻攝馬德有事嗎YouTube）

▲馬德在節目中經常把總統賴清德掛在嘴邊，曾批賴蹭習近平。（翻攝馬德有事嗎YouTube）

由於馬德主跑立法院新聞，在立院會期時經常拿著麥克風緊跟綠營立委及官員，緊迫盯人堵麥，再剪輯對方迴避受訪的畫面，風格特異，成為中天的明星記者兼主播。大罷免期間，馬德曾拿著麥克風追問柯建銘：「誰是雜質？」這樣咄咄逼人的採訪方式難免會激怒受訪者，或營造受訪者落慌而逃的窘境，引發不少爭議，卻受中方統戰部大為讚賞，將他吸收為傳聲筒。

去年12月27日馬德在節目中吹捧國民黨主席鄭麗文要去見習近平。（翻攝馬德有事嗎YouTube）

▲去年12月27日馬德在節目中吹捧國民黨主席鄭麗文要去見習近平。（翻攝馬德有事嗎YouTube）

本刊調查，全案可能是由一位任職於有中港資色彩的媒體工作者找上馬德，由馬德提案給中方，或由中方直接供稿給馬德，節目製播時由一位身分尚未曝光的人士與馬德協力製作，顯示仍有共犯潛伏在台灣媒體還沒被揪出來。

馬德1月18日遭羈押禁見後，3月間法官宣布延押2個月至5月。知情人士指出，檢調去年底鎖定馬德後，傳出他已開始滅證，並很可能潛逃出境，由於馬德收泰達幣及兌成新台幣後匯款給共犯與錄製節目等犯罪行為都在台北，檢調原本就近向台北地院聲請搜索票逮人，但被法官駁回，檢方改向馬德戶籍地的橋頭地院聲請才獲准抓人，馬德雖遭羈押，但已有部分罪證消失，造成無可彌補的傷害。


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