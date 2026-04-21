統戰部隔海操控　馬德帶風向價碼曝光

▲馬德緊迫盯人堵麥的採訪風格，頗受中國統戰部讚賞。（翻攝林宸佑臉書）



圖文／鏡週刊



中天記者兼主播馬德手機的通訊對話更驚爆，中方出資要馬德在中天電視製作節目，並設定題綱要他帶風向打擊台灣政府及綠營政治人物；誇張的是，馬德都用自己的帳戶收紅錢，平均月入20萬元以上，不法金額破百萬元，膽大妄為程度令人咋舌。

從馬德手機的通訊軟體telegram對話，檢調發現，「吉祥」等上游主謀竟直接指揮他，要他利用中天電視《馬德有事嗎》節目攻擊我國政府及綠營政治人物，依內容不同每集收取製作費5萬、10萬或20萬元。相關證據顯示，中天電視對馬德拿紅錢辦事應不知情，馬德1月遭逮後，中天透過律師得知部分案情，才知成了受害人，原因是馬德用中天的設備及節目直播，錢卻進自己口袋，損害電視台利益，恐涉背信罪。

▲馬德（左）接受中國指揮，在1月3日《馬德有事嗎》堵訪民進黨主委陳亭妃（右）帶風向。（翻攝中天新聞YouTube）



本刊調查，馬德利用該節目進行議題設定，企圖操控輿論帶風向，每週一次的節目由中方擔任「金主」及「上級指導」的角色，要求馬德依中方需求及擬定的題綱，宣揚中方立場並打擊我國政府及執政黨官員與民意代表，因情節重大，有串證之虞，日前遭法官延長羈押，預計5月間起訴。

▲去年12月27日馬德在節目中吹捧國民黨主席鄭麗文要去見習近平。（翻攝馬德有事嗎YouTube）

據馬德與吉祥等人的對話紀錄顯示，中方將馬德主持的《馬德有事嗎》分成二種樣態論件計酬，一是「指定型」，二是「自由型」，前者還分為每集20萬元及10萬元兩種等級，後者一律5萬元。指定型是中方針對特定目的、打擊對象及議題所製播，由對岸提供題綱及流程，馬德完全依照中國統戰部的指令在節目中發聲，淪為百分之百的中國傳聲筒。

▲立委柯建銘（右）也曾遭遇馬德（左）緊迫盯人的堵麥克風訪問。（翻攝鏡新聞）

自由型與指定型最大不同，在於內容的自由度，指定型由中方擬稿要求馬德執行，自由型則由馬德將要談論的節目內容，事先向中國提案，經中方審核通過後進行製播，或馬德按照自己意思直播後，再向中方請款，此類型節目馬德可以有一些自主性，不必完全依照中方指示照本宣科，但也不能違反中方的要求，費用只有指定型的一半，每集約5萬元。

▲中國對民眾黨前主席柯文哲（中）案興趣不高，未下令馬德在節目中為他喊冤。（民眾黨提供）

本刊調查，今年1月中方有意在民進黨縣市長初選及民眾黨前主席柯文哲與綠委總召柯建銘會面之事做文章，即要馬德製播指定型節目，並鎖定參與台南市長初選的立委陳亭妃，由馬德以獨家接獲爆料方式，在立院對陳堵麥克風訪問，質問她是否幫陳情人向漢翔公司關說等。

1月3日播出的節目，除了陳亭妃部分，還有柯文哲會見柯建銘，談總預算案及民眾黨立委陳昭姿推動的《人工生殖法》，暗指柯建銘與總統賴清德有心結，因此未積極處理總預算案，完全依照中方的指示，帶風向將總預算案在立院卡關的帳，算在總統賴清德頭上。

馬德在節目中立場鮮明，吹捧國民黨，批判民進黨，常將青鳥、綠媒、大罷免大失敗等字句掛在嘴上，遭質疑立場偏紅時還曾嗆聲「來抓我啊」；去年底總統賴清德邀請立法院長韓國瑜進行「國政茶敘」遭拒，去年12月13日馬德即在節目中指韓去的話會身陷危機，除了大讚韓，還酸賴最大的政績，就是打詐越打越詐，並多次在節目中聲援國民黨主席鄭麗文，批判賴清德毀憲亂政。

鄭麗文去年宣布今年赴中訪問，並以見到中國國家主席習近平為目的，馬德也在去年12月27日的節目中，以「震撼彈」形容鄭麗文的這項宣布，並稱讚鄭是等中國邀請，反批賴清德一直在蹭習近平，酸賴只會在節目中說要請習吃蝦仁飯。該集節目為指定型，製作費10萬元，由中方下指示訂出節目內容，將朝野及兩岸的僵局歸因於賴清德，對於賴認為兩岸應以對話取代對抗的說法，馬德還以「鄭麗文被綠對抗」反酸。



更多鏡週刊報導

共諜主播危國安2／馬德膽大用本人帳戶收紅錢行賄 百萬金流全曝光

共諜主播危國安3／中共結合詐團精準綁定欠債國軍 出一賤招誘控共諜

共諜主播危國安／主播「馬德」收紅錢當白手套 18萬出賣國軍攻擊型軍備機密