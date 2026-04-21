主播「馬德」收紅錢當白手套　18萬出賣國軍機密

▲中天新聞主播「馬德」林宸佑涉為中國行賄國軍竊取機密，並拿紅錢當中國傳聲筒。（翻攝林宸佑臉書）



圖文／鏡週刊

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉入共諜案，出現重大突破。本刊掌握，馬德自甘擔任白手套，利用名下帳戶匯款行賄台灣國軍官士兵，竊取空軍作戰指揮部、海軍陸戰隊、陸軍航特部等作戰機密，甚至有人僅為18萬元酬勞，出賣攻擊型無人機機密；檢調追查金流發現，經泰達幣轉換而來的資金，就曾由馬德擔任「水房」轉出。此外，中方出資要馬德在中天電視製作節目，並設定題綱要他帶風向打擊台灣政府及綠營政治人物。

橋頭地檢署14日起訴一起境外敵對勢力滲透案，10名被告中有9名是國軍現退役官兵，包括陸軍航特部少校政戰保防官林峻逸等，其中一名海軍陸戰隊中士為了償還高利貸債務，收取對岸18萬元酬勞，即出賣他所操作的攻擊型無人機資訊，遭檢方依貪汙、《國安法》求處重刑，法官為防止被告與共犯串證，續羈押其中7人。

據本刊掌握，這幾名遭滲透淪為共諜的涉案情節，比外界想像的還要嚴重，對岸不只透過詐騙集團與地下錢莊合作，鎖定有資金缺口的國軍官士兵進行滲透，更利誘特定人士擔任白手套轉帳行賄，竊得關鍵機密；日前遭起訴的這起海陸攻擊無人機洩密案，擔任「水房」之一就是中天記者兼主播「馬德」林宸佑，他還受中國資助及指揮，製播《馬德有事嗎》節目，當中國的傳聲筒帶風向，不法獲利破百萬元，涉及收賄及違反《國安法》與《反滲透法》等罪，刑責10年起跳。

▲陸軍航特部遭中國滲透，少校政戰保防官林峻逸淪共諜遭起訴。圖為陸航602旅AH-1W直升機進行備炸作業。（軍聞社提供）

▲中國透過馬德收買台軍官，竊取國軍無人機機密。（軍聞社提供）

這起案件起於中國統戰部透過代號「吉祥」等人士，吸收陸軍航特及海軍陸戰隊無人機營等重要單位官士兵，要求他們提供軍中機密資料，或拍攝投共影片，再透過「水房」陳志成將中國提供的泰達幣換成新台幣之後，匯款支付每人7萬至174萬元不等金額，金流顯示馬德也是行賄的白手套之一。

▲中國統戰部透過代號「吉祥」等人士，收買我國軍官及主播馬德。（翻攝點新聞YouTube）



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