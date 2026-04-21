川普：美伊4／23前若未達協議　極不可能延長停火

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普表示，若美國與伊朗之間為期兩周的停火協議在美東時間22日晚間（台灣時間23日上午）到期前仍未達成協議，他「極不可能」延長停火，並強調在協議簽署前，荷莫茲海峽將持續封鎖。

范斯將啟程前往巴基斯坦

彭博（Bloomberg News）報導，川普在電話訪問中指出，美國副總統范斯（JD Vance）將於稍晚啟程前往巴基斯坦，與伊朗重啟談判，預計會談將於21日展開。他強調，「我不會匆忙達成糟糕的協議。我們有的是時間。」

川普指出，停火安排將於22日晚間屆滿，「我極不可能會延長」。他並表示，即使油價因封鎖行動上揚，美方仍不會在協議達成前開放荷莫茲海峽，「他們希望我開放，伊朗人迫切希望開放，但我要到協議簽署後才開放。」

川普：若談判破局 將恢復軍事行動

目前美國持續對該海域實施封鎖，並曾扣押一艘懸掛伊朗國旗的船隻，使緊張情勢進一步升高。川普被問及若談判破局是否會恢復戰鬥時回應，「如果沒有協議，我當然會預期會這樣。」

伊朗方面則對談判前景持保留態度。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，「多種跡象顯示美方在推進外交方面缺乏誠意」，並稱目前沒有參加新一輪會談的計畫。

紐時：伊朗仍規劃派出代表團前往談判

不過《紐約時報》引述兩名知情的伊朗高階官員指出，伊朗代表團仍計劃於21日前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與美方談判；若范斯出席，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也可能與會。

川普表示，美伊和平談判若成功將對各方都有利，他本人也有意親自出席，但認為目前「沒有必要」。在停火期限逼近與雙方立場分歧之下，是否能避免衝突再起，仍待談判結果而定。