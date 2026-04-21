愛在山林在地創生 　職人手作藍染與植物染打造最自然美景

▲▼ 「愛在山林」 點亮中埔靛藍美學 ，透過「藍染復興共好計劃」，將啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



「愛在山林」自民國90年籌設以來，始終秉持著與土地共生的初心。創辦人莊曼玲憶起早期山坡地曾充斥著檳榔樹，但其前身實則是生態豐富的原始山林，擁有壯闊的台灣杉木林與茂密的桂竹林。為了找回這片土地最初的樣貌，莊曼玲多年來致力於「把樹種回來」，透過自然復育吸引小動物回歸，並以此為基地推動「中埔藍染復興共好計劃」，將在地文化與自然生態深度交織。

在莊曼玲的努力下，原本單調的檳榔園已逐漸復甦為多元生態系。園區內特別開闢一分地種植梔子花，並選用馬蘭等天然染料植物，作為「中埔藍染」的靈魂素材。隨著生態環境改善，期待山林間再度出現台灣藍鵲、山豬與獼猴的蹤跡，而每逢季節交替，更能見到壯觀的紫斑蝶群舞。

本次「中埔藍染復興共好計劃」規劃了 7 條深度遊程，範圍涵蓋東興、同仁、頂埔三村。遊程設計以「復興、創新、推廣、傳承」為主軸，內容結合：

在地走讀與生態觀察： 穿梭於台灣杉木與桂竹林間，尋訪山豬與紫斑蝶的足跡。

天然植物染體驗： 親手採集馬蘭、梔子花，體驗從植物到織品的純淨美學。

傳統美食與文化體驗： 在充滿芬多精的環境中，品嚐在地傳統料理，感受土地的饋贈。

為了擴大影響力，計劃特別針對團體需求優化，單團最高可容納 50 人參與，由莊曼玲帶領進行沉浸式的染織創作。莊曼玲強調，透過這 7 條精心規劃的遊程，不僅能讓更多人親近這片重生的原始山林，更能有效帶動中埔各村落的觀光發展，讓「中埔藍」與山林生態成為地方創生最動人的故事。