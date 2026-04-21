　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

愛在山林在地創生 　職人手作藍染與植物染打造最自然美景

▲▼ 點亮中埔靛藍美學 「藍染復興共好計劃」啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 「愛在山林」 點亮中埔靛藍美學 ，透過「藍染復興共好計劃」，將啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「愛在山林」自民國90年籌設以來，始終秉持著與土地共生的初心。創辦人莊曼玲憶起早期山坡地曾充斥著檳榔樹，但其前身實則是生態豐富的原始山林，擁有壯闊的台灣杉木林與茂密的桂竹林。為了找回這片土地最初的樣貌，莊曼玲多年來致力於「把樹種回來」，透過自然復育吸引小動物回歸，並以此為基地推動「中埔藍染復興共好計劃」，將在地文化與自然生態深度交織。

▲▼ 點亮中埔靛藍美學 「藍染復興共好計劃」啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

在莊曼玲的努力下，原本單調的檳榔園已逐漸復甦為多元生態系。園區內特別開闢一分地種植梔子花，並選用馬蘭等天然染料植物，作為「中埔藍染」的靈魂素材。隨著生態環境改善，期待山林間再度出現台灣藍鵲、山豬與獼猴的蹤跡，而每逢季節交替，更能見到壯觀的紫斑蝶群舞。

▲▼ 點亮中埔靛藍美學 「藍染復興共好計劃」啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

本次「中埔藍染復興共好計劃」規劃了 7 條深度遊程，範圍涵蓋東興、同仁、頂埔三村。遊程設計以「復興、創新、推廣、傳承」為主軸，內容結合：

在地走讀與生態觀察： 穿梭於台灣杉木與桂竹林間，尋訪山豬與紫斑蝶的足跡。

天然植物染體驗： 親手採集馬蘭、梔子花，體驗從植物到織品的純淨美學。

傳統美食與文化體驗： 在充滿芬多精的環境中，品嚐在地傳統料理，感受土地的饋贈。

▲▼ 點亮中埔靛藍美學 「藍染復興共好計劃」啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

為了擴大影響力，計劃特別針對團體需求優化，單團最高可容納 50 人參與，由莊曼玲帶領進行沉浸式的染織創作。莊曼玲強調，透過這 7 條精心規劃的遊程，不僅能讓更多人親近這片重生的原始山林，更能有效帶動中埔各村落的觀光發展，讓「中埔藍」與山林生態成為地方創生最動人的故事。

▲▼ 點亮中埔靛藍美學 「藍染復興共好計劃」啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 點亮中埔靛藍美學 「藍染復興共好計劃」啟動 7 條深度遊程跨村共榮 。（圖／記者翁伊森攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警認錯撤失誤罰單　分局祭懲處
快訊／台股飆漲！　刷歷史新高
快訊／Chrome「神功能台灣突襲上線」　最強改版
愛車遭拖吊竟收罰單「超速13公里」！噴1600傻眼：怎麼開的
知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女
黑白切少東遭「打斷四肢」有內幕！　仍有3人在逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

愛在山林在地創生 　職人手作藍染與植物染打造最自然美景

桃園後湖溪生態園區　變身獨木舟、輕艇親水活動新熱點

桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

桃園燈會主燈「飛馬」　移置八德區「千塘行旅」

桃園捷運綠線八德區德和路雨水下水道工程　超前3個月完工

白河警跨單位強力取締！酒駕、改裝車全面查緝　29件違規全曝光

台南都會公車102路上線！崑山科大直達安平　串聯觀光通勤雙動脈

台南學子前進休士頓！FIRST機器人大賽奪門票　市府授旗祝捷

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍　佳里國中雙雙獲獎

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅　批處理費暴漲衝擊營建業

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

愛在山林在地創生 　職人手作藍染與植物染打造最自然美景

桃園後湖溪生態園區　變身獨木舟、輕艇親水活動新熱點

桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

桃園燈會主燈「飛馬」　移置八德區「千塘行旅」

桃園捷運綠線八德區德和路雨水下水道工程　超前3個月完工

白河警跨單位強力取締！酒駕、改裝車全面查緝　29件違規全曝光

台南都會公車102路上線！崑山科大直達安平　串聯觀光通勤雙動脈

台南學子前進休士頓！FIRST機器人大賽奪門票　市府授旗祝捷

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍　佳里國中雙雙獲獎

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅　批處理費暴漲衝擊營建業

持刀夜闖總統府　男喊「我要殺共產黨假扮的賴清德」被起訴

金門小將全中運創佳績　烈嶼國中林于辛1500公尺奪金

認罪沒用！五口命案李惠雯再押2個月　法院認定打假針、害人輕生

分局長誤噴柯文哲辣椒水　劉世芳：懲處範圍尊重警政署量刑

八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」　謝承均淚喊我是爸爸…網全看傻

伊朗戰場發揮關鍵作用　美軍：A10疣豬攻擊機將延役至2030年

串流平台警訊？ Deezer曝44%新曲為AI製作、85%涉詐欺流量

男存1385萬提早退休　才2年就逃回職場「上班其實很幸福」

故障上拖吊車竟收超速罰單！網砲轟：警察太混...苗栗警回應了

台股創新高！飆漲771點至37730　台積電漲50元至2075

「墊完妳的...再墊妳的！」　曾沛慈根本是神隊友

地方熱門新聞

白河警跨單位強力取締！酒駕、改裝車全面查緝29件違規全曝光

桃園後湖溪生態園區　成親水活動新熱點

台南都會公車102路上線！崑山科大直達安平串聯觀光通勤雙動脈

南投縣政府將爭取中央3億補助建投89線高架橋減災

桃園燈會主燈「飛馬」　移置「千塘行旅」

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

台南學子前進休士頓！FIRST機器人大賽奪門票市府授旗祝捷

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅批處理費暴漲衝擊營建業

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍、佳里國中雙雙獲獎

浮報餐費遭識破！空軍前士官詐領未遂判刑10月緩刑2年

選前查察全面啟動！南檢召開策略會議嚴打賄選、假訊息與境外勢力

瓦拉米失聯婦人找到　尋獲已身亡

鴨子划水！科技圈悄悄點頭　盧秀燕AI布局早已開跑

愛在山林打造藍染生態新體驗

更多熱門

相關新聞

桃園徵選10處示範場域　打造在地創生據點

桃園徵選10處示範場域　打造在地創生據點

桃園市政府青年局16日於平鎮區「默野森林」咖啡廳，舉辦「青年公共參與場域支持計畫」啟動說明，也是該局今年推出的場域支持計畫第一站，期鼓勵在地店家轉型為複合式空間，成為地方創生與青年公共參與的日常據點，透過「公私協力」擴大地方創生的社會影響力，讓永續議題走進市民生活。

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

老街變身旅遊熱點　土庫商圈升級搶客

老街變身旅遊熱點　土庫商圈升級搶客

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

關鍵字：

中埔藍染山林生態文化復興深度遊程地方創生

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

川普關稅被判違法！5.2兆退款今上路

一趟旅行看清一個人！

門診20到40歲「慢性疲勞」病人變多　醫揭原因：很累但停不下來

賴清德關心日本強震　「台灣與日本人民同在！隨時提供協助」

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面