　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026探旅新北定向汐止場開報　從雨城感受「節奏．記憶」

2026探旅新北定向越野,汐止,新北觀光旅遊,跑步,運動（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲2026「探旅新北－定向越野」以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，第二場汐止場將於6月7日（日）登場。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

由新北市政府觀光旅遊局主辦的「2026探旅新北定向越野」系列賽，第二場汐止場將於6月7日（日）登場，現正熱烈開放報名。此次活動以「節奏．記憶」為主題，從拱北殿出發，串聯三秀山、叭嗹港大尖等場域，邀請民眾透過定向越野的形式，走進汐止的山城地景與生活紋理，用雙腳重新認識這座與雨共生的城市。汐止場並由Youtuber山岳攝影師「秋天剩旅行Danny」擔任活動大使，邀請大家一起出發，感受汐止獨有的城市氣質。

新北市政府觀光旅遊局表示，「探旅新北定向越野」結合運動參與、城市探索與在地文化，透過地圖判讀、路線選擇與場域移動，讓參與者在奔跑與探索之中，看見地方不同的風景與故事。2026年活動以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，鼓勵民眾揪伴同行，輕鬆出發，在移動中感受新北各區的文化樣貌與生活節奏。

汐止舊名「水返腳」，早年因基隆河沿岸貨物轉運與聚落發展而逐漸繁盛，留下深厚的人文脈絡；而汐止長年多雨，雨不只是天氣，更是居民生活的一部分。從屋簷落下的雨聲，到坡道、階梯與山徑所形成的日常路徑，雨與高度共同構成汐止獨有的生活節奏，也成為這座城市最鮮明的記憶。汐止在新北29區代表色中，亦以融合冷暖色調而成的「汐止紫」作為城市代表色，象徵歷史人文與現代城市發展交會而成的地方氣質。

2026探旅新北定向越野,汐止,新北觀光旅遊,跑步,運動（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲汐止舊名「水返腳」，長年多雨，從屋簷落下的雨聲，到坡道、階梯與山徑所形成的日常路徑，雨與高度共同構成汐止獨有的生活節奏。

2026探旅新北定向越野,汐止,新北觀光旅遊,跑步,運動（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲以「節奏．記憶」為主題，從拱北殿出發，串聯三秀山、叭嗹港大尖等場域，透過定向越野的形式，走進汐止的山城地景與生活紋理。

本次汐止場規劃競賽組、單人體驗組及雙人體驗組，預計吸引約900位民眾參與。其中競賽組約9至10公里、單人體驗組約6至7公里、雙人體驗組約6至7公里，提供不同程度的參與者依自身需求報名挑戰，讓喜歡挑戰的跑者與想輕鬆體驗的民眾，都能找到適合自己的參與方式。

2026探旅新北定向越野,汐止,新北觀光旅遊,跑步,運動（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲本次汐止場規劃競賽組、單人體驗組及雙人體驗組，提供不同程度的參與者依自身需求報名挑戰。此為資料照。

2026探旅新北定向越野,汐止,新北觀光旅遊,跑步,運動（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲「探旅新北定向越野」希望透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識一座城市的方法。此為資料照。

在活動設計上，汐止場也結合地方文化意象，以「乞龜」作為出發前的祝福儀式。在台灣傳統文化中，「龜」與「歸」同音，象徵平安歸來、福氣帶回來。活動當天，參與者將於出發前以盲盒方式獲得一隻小烏龜吊飾，共有四種顏色，龜殼上分別寫著「探、旅、新、北」，象徵為每一位出發的跑者送上祝福，也讓這場探索從祈求平安開始。

而完賽禮則呼應汐止多雨的城市印象，特別準備可折疊收納的主題雨傘作為紀念。雨是汐止的日常，傘則是這座城市共同的生活記憶。這份完賽禮不只是實用物件，也象徵保護、庇護與遮風擋雨的陪伴；完賽後，參與者也可將開賽時獲得的小烏龜吊飾掛在雨傘上，將屬於汐止場的記憶一起帶回家。

2026探旅新北定向越野,汐止,新北觀光旅遊,跑步,運動（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲完賽禮特別準備可折疊收納的主題雨傘，呼應汐止多雨的城市印象，也象徵保護、庇護與遮風擋雨的陪伴。

觀旅局表示，「探旅新北定向越野」希望透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識一座城市的方法。從街巷到山徑，從地方文化到生活地景，每一場活動都是一次重新閱讀城市的機會。6月7日汐止場，邀請民眾一起揪伴出發，在山徑、坡道與雨城日常之間，找到屬於自己的探索節奏。歡迎民眾至「伊貝特報名網」搜尋關鍵字，更多詳情請密切鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」及上「新北市觀光旅遊網」查詢。

活動報名請於伊貝特報名網搜尋「探旅新北定向越野系列賽」
活動報名連結https://bao-ming.com/eb/content/6971#32734
「旅跑新北」官方臉書粉專：https://www.facebook.com/runntpc/
新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/
「新北旅客」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntctour/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲吳姓網紅被抓　查出是詐團金主！洗錢1.7億
青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣
aespa宣布世界巡演！海外首站來台灣
自衛隊「砲彈在戰車內爆炸」！3死1重傷
美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%
黑白切少東遭斷手腳　當街擄走畫面曝
朱海君身邊「護花男牽手緊摟」　關係曝光
快訊／辣椒水之亂　劉岑妤撤告「拎飲料慰勞」：別再政治鬥爭
00981A、00992A規模、溢價走高　驚驚漲雙創天價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日7.7強震「距上次巨大海嘯已400年」　林氏璧：被認為處於臨界點

黑白切少東「斷手腳」始末一次看！　仇家下重手原因曝光

瘋媽祖遶境不能少了他　「報馬仔」穿著竟藏21深意

翁士航遭控霸凌性騷　校方：停聘2年「性平案重啟調查」

今明晴朗飆36度　周四午後「北往南變天」連3天有雨

罵學生白痴、逼下跪、觸碰胸部　師大體操教練遭控凌虐性騷

青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣

日本旅遊「台灣晉升最大金主」　網曝1原因超敢花：不忍直視帳單

2026探旅新北定向汐止場開報　從雨城感受「節奏．記憶」

金門小將全中運創佳績　烈嶼國中林于辛1500公尺奪金

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

日7.7強震「距上次巨大海嘯已400年」　林氏璧：被認為處於臨界點

黑白切少東「斷手腳」始末一次看！　仇家下重手原因曝光

瘋媽祖遶境不能少了他　「報馬仔」穿著竟藏21深意

翁士航遭控霸凌性騷　校方：停聘2年「性平案重啟調查」

今明晴朗飆36度　周四午後「北往南變天」連3天有雨

罵學生白痴、逼下跪、觸碰胸部　師大體操教練遭控凌虐性騷

青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣

日本旅遊「台灣晉升最大金主」　網曝1原因超敢花：不忍直視帳單

2026探旅新北定向汐止場開報　從雨城感受「節奏．記憶」

金門小將全中運創佳績　烈嶼國中林于辛1500公尺奪金

陳水扁30年久咳獲改善　臉書感謝健仁醫院全人照護

前FTISLAND宋承炫當爸了！　曬3D超音波照告白：我們的小太陽

外貿新高獲利停滯、變現能力成關鍵　數位貿易博覽會4/29登場

「改造雄女」網紅是詐團金主！洗錢1.7億　勞斯萊斯、賓士全被扣

國軍特別預算7大類金額不保密了　編5500億買防空等飛彈「花最多」

懸賞抓捕「最貪鄉長」！污1289萬刑期499年　温志強逃香港遭通緝

OpenAI Codex推「數位記憶」功能　AI能讀懂你的螢幕上下文

2賊闖民宅偷洋酒+現金！花蓮警攻堅逮人　安全帽藏毒也被搜出

民進黨仍是攔路虎！　攔住惠台措施還有兩岸和平

萌翻全台！菜奇鴨、夜奇鴨第二波周邊4/22開賣　限量登場掀收藏熱潮

【分局長誤噴辣椒水】隔天當場「看著」民眾黨上門報案

生活熱門新聞

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

車被拖吊還吃超速罰單！他傻眼問：怎麼開的

竹北吊車大王差1碼痛失800萬　擦身29億經歷曝光

全台降溫轉雨！　周四大變天

他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　香燈腳曝心聲

抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

4月下旬「好運四大生肖」

女友出國「硬帶1物」佔行李空間！全場秒懂

10年醫師曝「主治醫師月薪50萬」已經很頂了！

Costco出口看單只花3秒？內行曝「確認1事」

檢察官看起來總是很兇？　最美律師揭4原因

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

更多熱門

相關新聞

從SportX的跨界DNA　開啟臺灣運動人才優化工程

從SportX的跨界DNA　開啟臺灣運動人才優化工程

時值臺灣體育運動轉型的關鍵時刻，我們需要的，除了「會運動的人」，也需要具備跨界（跨域）勇氣、能為產業痛點提出實質對策的專業人才。

即／國道汐止小黃3連追撞

即／國道汐止小黃3連追撞

AKMU秀賢爆瘦30公斤　臉型全變樣

AKMU秀賢爆瘦30公斤　臉型全變樣

汐止停車場倉庫突起火　警消急衝現場灌救

汐止停車場倉庫突起火　警消急衝現場灌救

遶境腳鐵腿、針扎痛？4招預防改善

遶境腳鐵腿、針扎痛？4招預防改善

關鍵字：

2026探旅新北定向越野汐止新北觀光旅遊跑步運動

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

一趟旅行看清一個人！

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

朱海君身邊「現護花男公然牽手緊摟」關係曝光

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面