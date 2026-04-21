2026探旅新北定向汐止場開報　從雨城感受「節奏．記憶」

▲2026「探旅新北－定向越野」以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，第二場汐止場將於6月7日（日）登場。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

由新北市政府觀光旅遊局主辦的「2026探旅新北定向越野」系列賽，第二場汐止場將於6月7日（日）登場，現正熱烈開放報名。此次活動以「節奏．記憶」為主題，從拱北殿出發，串聯三秀山、叭嗹港大尖等場域，邀請民眾透過定向越野的形式，走進汐止的山城地景與生活紋理，用雙腳重新認識這座與雨共生的城市。汐止場並由Youtuber山岳攝影師「秋天剩旅行Danny」擔任活動大使，邀請大家一起出發，感受汐止獨有的城市氣質。

新北市政府觀光旅遊局表示，「探旅新北定向越野」結合運動參與、城市探索與在地文化，透過地圖判讀、路線選擇與場域移動，讓參與者在奔跑與探索之中，看見地方不同的風景與故事。2026年活動以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，鼓勵民眾揪伴同行，輕鬆出發，在移動中感受新北各區的文化樣貌與生活節奏。

汐止舊名「水返腳」，早年因基隆河沿岸貨物轉運與聚落發展而逐漸繁盛，留下深厚的人文脈絡；而汐止長年多雨，雨不只是天氣，更是居民生活的一部分。從屋簷落下的雨聲，到坡道、階梯與山徑所形成的日常路徑，雨與高度共同構成汐止獨有的生活節奏，也成為這座城市最鮮明的記憶。汐止在新北29區代表色中，亦以融合冷暖色調而成的「汐止紫」作為城市代表色，象徵歷史人文與現代城市發展交會而成的地方氣質。

▲汐止舊名「水返腳」，長年多雨，從屋簷落下的雨聲，到坡道、階梯與山徑所形成的日常路徑，雨與高度共同構成汐止獨有的生活節奏。

▲以「節奏．記憶」為主題，從拱北殿出發，串聯三秀山、叭嗹港大尖等場域，透過定向越野的形式，走進汐止的山城地景與生活紋理。

本次汐止場規劃競賽組、單人體驗組及雙人體驗組，預計吸引約900位民眾參與。其中競賽組約9至10公里、單人體驗組約6至7公里、雙人體驗組約6至7公里，提供不同程度的參與者依自身需求報名挑戰，讓喜歡挑戰的跑者與想輕鬆體驗的民眾，都能找到適合自己的參與方式。

▲本次汐止場規劃競賽組、單人體驗組及雙人體驗組，提供不同程度的參與者依自身需求報名挑戰。此為資料照。

▲「探旅新北定向越野」希望透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識一座城市的方法。此為資料照。

在活動設計上，汐止場也結合地方文化意象，以「乞龜」作為出發前的祝福儀式。在台灣傳統文化中，「龜」與「歸」同音，象徵平安歸來、福氣帶回來。活動當天，參與者將於出發前以盲盒方式獲得一隻小烏龜吊飾，共有四種顏色，龜殼上分別寫著「探、旅、新、北」，象徵為每一位出發的跑者送上祝福，也讓這場探索從祈求平安開始。

而完賽禮則呼應汐止多雨的城市印象，特別準備可折疊收納的主題雨傘作為紀念。雨是汐止的日常，傘則是這座城市共同的生活記憶。這份完賽禮不只是實用物件，也象徵保護、庇護與遮風擋雨的陪伴；完賽後，參與者也可將開賽時獲得的小烏龜吊飾掛在雨傘上，將屬於汐止場的記憶一起帶回家。

▲完賽禮特別準備可折疊收納的主題雨傘，呼應汐止多雨的城市印象，也象徵保護、庇護與遮風擋雨的陪伴。

觀旅局表示，「探旅新北定向越野」希望透過開放且具趣味性的參與方式，讓跑步不只是運動，也成為認識一座城市的方法。從街巷到山徑，從地方文化到生活地景，每一場活動都是一次重新閱讀城市的機會。6月7日汐止場，邀請民眾一起揪伴出發，在山徑、坡道與雨城日常之間，找到屬於自己的探索節奏。歡迎民眾至「伊貝特報名網」搜尋關鍵字，更多詳情請密切鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」及上「新北市觀光旅遊網」查詢。

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