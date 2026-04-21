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這是台灣？泰國出現ETC門架！遠通聯手泰國BGSR集團　M81公路電子收費系統正式通車

▲▼遠通電收,ETC,泰國,BGSR,公路,電子收費,曼谷。（圖／業者提供）

▲遠通電收協助泰國建置與營運之M81高速公路電子收費系統已正式通車營運。（圖／遠通電收提供，下同）

生活中心／綜合報導

近期有網友分享曼谷通往北碧府動物園的高速公路上，出現與台灣國道極為相似的電子收費門架。遠通電收4/17日表示，與子公司遠拓國際泰國有限公司（下稱遠拓泰）攜手泰國BGSR聯營集團，為泰國M81城際高速公路（邦耶─北碧府）打造的M-Flow多車道自由流電子收費系統已正式通車營運。這不僅象徵曼谷至北碧府「一日生活圈」正式成形，更是ETC台灣隊成功助攻泰國，推動高速公路跨入數位轉型新里程碑的具體實踐。

M81正式營運：AI辨識結合多樣化支付，單程縮短至48分鐘

遠拓泰執行長陳聲鏗指出，M81充分展現了台灣ETC因地制宜的「高度適應力」優勢。遠拓泰不僅負責全線收費系統與交通控制中心（TOC）的設計、安裝與實施，系統更深度整合AI與物聯網（IoT）技術，建構出數據導向的智慧化營運維運決策平台，未來更具備擴充動態地磅等交通管理應用之彈性。

面對泰國車型、車牌文字及顏色較台灣更為複雜的挑戰，團隊透過先進的AI影像辨識（ALPR）技術實現精準判讀，並結合多元數位支付工具，讓用路人享受M-Flow帶來的無感暢行體驗。根據統計，M81全線通車後，曼谷至北碧府單趟車程從原先近2小時大幅縮短至48分鐘，週末單日交通量更已達5.5萬輛次，顯著提升泰西地區的觀光競爭力與物流運轉效率。

M6穩定推進：串聯泰國東北大動脈，預計2028全線通車

除了M81正式營運，遠通團隊亦負責M6高速公路（邦芭茵─呵叻府）的電子收費系統建置。該公路總長度達196公里，共設有9個交流道，是連接曼谷與東北部及湄公河區域的關鍵通道。目前主線土建工程仍持續推進，並已開放部分完工路段供民眾試行，預計於2028年達成全線通車並啟動營運。

▲▼遠通電收,ETC,泰國,BGSR,公路,電子收費,曼谷。（圖／業者提供）

▲遠通電收協助泰國打造 M-Flow 多車道自由流電子收費系統；其中M81已通車營運，M6則預計於2028年全線完工通車。

新馬加入「亞太道路收費聯盟」 台灣ETC引領區域交通治理

亞太道路收費區域協作平台再添生力軍！「亞太道路收費聯盟」於4/16舉行的「第十三屆國際綠色智慧交通論壇」聯合「第一屆亞太道路收費國際高峰論壇」中，在現場近200位與會貴賓的見證下，正式迎接新加坡與馬來西亞智慧運輸協會加入，象徵亞太區域在智慧永續交通合作邁向嶄新高度。

交通部高速公路局局長暨中華民國道路協會理事長陳文瑞致詞時指出，台灣ETC系統的可收費成功率及正確率均穩定維持在99.9%以上的水準，並積極與亞太鄰國分享技術與合作，是台灣推動「新南向政策」的重要指標項目。

亞太道路收費聯盟由遠通電收倡議成立，遠通作為中華智慧運輸協會核心成員，總經理張永昌也以亞太道路收費聯盟主席身份表示，將持續拓展海外市場並深化國際合作，推廣「走多少、付多少」的公平收費政策，提升交通運輸效率與公平性，同時為實現淨零道路的願景貢獻力量。 

▲▼遠通電收,ETC,泰國,BGSR,公路,電子收費,曼谷。（圖／業者提供）

▲中華智慧運輸協會副理事長曾詩淵（前排中）、交通部高公局局長陳文瑞（前排右三）、遠通電收總經理張永昌（前排右二）與各國ITS 協會代表合影。

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