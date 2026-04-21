電競國手狂練傷眼　雙眼結石近千顆！連角膜都被磨傷

▲右上眼瞼內，有大群的眼結石彼此連結，推估約300顆。（圖／洪啟庭醫師提供）

記者吳奕靖／高雄報導

長時間盯著螢幕、眨眼次數下降，加上用眼時間過久，要小心讓眼睛表面長期處於乾燥與發炎狀態，進一步引發不適。眼科醫師洪啟庭就分享一名電競國手個案，因長期高強度訓練，雙眼竟出現大量眼結石，粗估數量接近千顆，連角膜都已被磨出傷口。

洪啟庭表示，這名個案家住台南，是我國亞運電競國手，去年底因雙眼持續流淚、發紅、發癢，且疼痛感明顯，緊急到院求診，患者自述平時沒有重大疾病，也沒有特殊藥物使用史與外傷史。不過檢查發現，雙眼角膜都有輕微擦傷，視力也受到影響，右眼僅0.5、左眼0.4。

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▲左上眼瞼內的眼結石，會撕裂角膜上皮細胞，而使視力缺損，初估約200顆。（圖／洪啟庭醫師提供）

進一步以裂隙燈檢查後，醫師發現患者上下眼瞼結膜內藏有大量眼結石，且分布相當密集，右眼上下眼瞼內各約數百顆，左眼上下眼瞼內也有大批眼結石，兩眼整體粗估接近千顆，由於部分結石已突出於結膜表面，患者每次眨眼時，都像有異物持續摩擦眼球表面，這也是造成疼痛、紅癢與角膜受損的重要原因。

由於這名患者眼表傷害已經相當明顯，洪啟庭最後在手術顯微鏡與局部麻醉下，將露出表面的眼結石一一清除，先減少角膜持續受傷，也讓症狀獲得改善，不過他也提醒，這類處置多半是先解決急性不適，若背後的乾眼、慢性發炎與長時間用眼問題沒有改善，眼結石之後還是可能再長回來，像是這起案例回診時，又持續發現眼結石生成。

洪啟庭說明，所謂「眼結石」並不是真的像腎結石、膽結石那樣在眼睛裡長出石頭，而是眼表長期乾燥、慢性發炎後，結膜上皮細胞殘骸與分泌物逐漸堆積，最後形成黃白色、偏硬的小顆粒，常藏在眼瞼內側。多數眼結石如果沒有突出表面，病人往往不會有明顯感覺，也未必需要特別處理，但一旦已經摩擦角膜、造成異物感、疼痛，甚至引發角膜破皮，就必須移除。

▲個案的左上眼瞼內的眼結石已被清除，但是在三個月後，又慢慢出現復發的大塊結石。（圖／洪啟庭醫師提供）

醫生進一步指出，眼結石常見的相關因素，包括乾眼症、慢性結膜發炎、長時間用眼、長期揉眼、配戴隱形眼鏡、空氣刺激與粉塵暴露等。不過，現代人長時間使用手機、平板與電腦，確實容易造成乾眼與眼睛疲勞，尤其玩手遊時，使用者往往長時間近距離盯著螢幕，眨眼次數下降，淚液分布也變差，容易讓眼睛表面變得乾燥，如果本身又有過敏、慢性發炎或油脂分泌異常，就更可能形成惡性循環，從乾眼一路演變成結膜發炎，再增加眼結石生成的機會。

洪啟庭提醒，如果眼睛發生乾澀、紅癢、流淚、畏光、異物感等警訊，或是有明顯磨擦感，甚至越眨越痛，最好盡快就醫檢查，看是否已有眼結石突出或角膜受損。