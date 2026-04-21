別讓恐懼綁架餐桌！今年送給Sugar Mom的母親節應援　找回敢吃的底氣與動力

▲母親節聚餐對「Sugar Mom」的媽媽來說有壓力，只敢挑菜吃，或是只淺嚐幾口。（示意圖／付費圖庫shutterstock）

生活中心／綜合報導

母親節快到了，你是不是也開始訂餐廳、規劃聚餐？只是當一家人圍坐在餐桌前，滿桌佳餚端上桌時，媽媽常表現得沒食慾，總是微笑著只敢挑菜吃，或是只淺嚐幾口，甚至不太敢動筷，背後原因往往來自對健康的擔憂，擔心吃多了影響身體狀況、害怕飯後不舒服。對許多被稱為「Sugar Mom」的媽媽來說，這樣的聚餐不只是團圓，更像是意志力考驗，久而久之，媽媽們在餐桌上變得越來越保守，甚至像個「餐桌旁的局外人」，但母親節的意義，本該是好好享受與家人相聚的時刻，而不是被焦慮綁架的聚會。

難得家人聚會，許多長輩面對豐盛料理，腦中卻不斷浮現「這能不能吃？」、「吃了會不會有影響？」這種對食物的警戒心，長期下來，不僅影響用餐心情，也可能導致營養攝取不均，進一步影響體力與日常活動力。想要打破這樣的僵局，今年母親節除了送禮，更需要幫媽媽找回「敢吃」的底氣，撕掉病友標籤，讓她重新享有與家人共享美食的自由。

▲媽媽們常遇到飯後常出現的沒精神、覺得累提不起勁。（示意圖／CFP）

然而，除了心理壓力，另一個媽媽們常遇到的困擾，是飯後常出現的沒精神、覺得累，甚至像突然「斷電」般提不起勁，不少人會以為這只是年紀增長的正常現象，但其實這可能是身體在提醒，能量供應不穩定，正在影響精神品質。面對「餐桌焦慮」與「飯後斷電」困擾，選擇具有科學調配的營養補充品如亞培葡勝納，正是Sugar Mom維持營養穩定的「最佳解方」！

亞培葡勝納之所以能成為Sugar Mom守護健康的「神隊友」，關鍵就在於其完整具備了低GI、肌醇、多元營養與代謝管理四大要件。除了主打低GI，並結合醣類緩慢釋放，穩定的提供能量。此外，產品更添加了「肌醇」，以及鉻、膳食纖維與維生素B群等30多種營養素，除了協助維持日常營養基礎，也有助於支持營養補給、協助代謝管理，並維持體力與精神，讓日常活動更有續航力，是具備科學實證、更具信賴感的品牌選擇。

此外，葡勝納亦提供多元食用情境，除了可作為補充三餐攝取不足的營養，也適合作為餐間點心，幫助銜接長時間未進食的時段，讓整體營養狀態更穩定，即飲配方（原味、香草）與粉狀沖泡形式，無論是在家中或外出，都能依照個人的飲食計畫彈性搭配。

▲讓媽媽能自在地吃一頓飯、開心地與家人聊天。（示意圖／pexels）

隨著健康意識提升，越來越多消費者在飲食之外，也會透過科學化的營養補充，協助調節生理機能與日常活力，比起昂貴禮物，今年母親節，或許可以多一份更貼心的選擇，幫媽媽找回生活的主導權，當身體營養狀態更穩定，媽媽就不再需要為每一口食物斤斤計較，也不必因為擔心多吃幾口而退縮，能自在地吃一頓飯、開心地與家人聊天，這些平凡的日常才是最珍貴的幸福，讓有科學營養支持的亞培葡勝納成為「Sugar Mom」的神隊友，幫助她們在健康管理與生活享受之間找到平衡點，不再被恐懼牽制，活出更自在、更有能量的生活。

特殊營養食品使用前須經醫師或營養師指導使用。

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