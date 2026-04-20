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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

全面提升專業服務量能　深化更生復歸支持體系！更保人員在職訓練

▲▼臺灣更生保護會舉辦2026年全國工作人員在職訓練。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會舉辦2026年全國工作人員在職訓練。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於20日舉辦全國工作人員在職訓練，來自全國各地208位工作人員齊聚一堂，透過課程講授、分組研討及經驗交流，全面提升工作人員服務品質與專業能力。法務部長鄭銘謙勉勵所有人員，透過在訓練期間相互學習、相互分享，相信可以精進更生保護服務的廣度與深度。

本次財團法人臺灣更生保護會的全國人員在職訓練，於4月20日、21日，連續2日在張榮發基金會舉辦。目的在於持續精進更生保護服務量能、強化專業知能並回應數位時代挑戰。除了鄭銘謙以外，臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝，也帶隊到場。

鄭銘謙致詞時指出，面對毒品、詐騙等日益嚴重的犯罪問題、個案型態漸趨複雜，社會環境變化、AI與數位科技的發展，更生保護工作也需要與時俱進。這次課程納入AI應用、風險評估、成少共犯等內容，非常具有前瞻性與實用性。期盼大家能學以致用，讓服務更精準、更有效。更生保護是一項團隊工作，需要網絡合作與互助。透過在訓練期間相互學習、相互分享，相信可以精進更生保護服務的廣度與深度。

法務部保護司副司長張紜瑋則表示，更生人的改變是不容易的，除了自身的堅持，也需要外在的支持，各位的陪伴往往是促使他們改變的重要關鍵，但隨著更生個案的型態越來越多元，我們更須持續學習精進以因應變化。本次更生保護會在課程安排上十分符合實務需要，定能讓各位收穫滿滿，轉化成更強大的助人力量。期盼大家共同努力，以更專業的服務和強效的團隊，推動更生保護工作，繼續向前邁進。

張斗輝也說，更生保護工作是團隊工作，最重要的是知識傳承和經驗分享。未來在推動更生保護服務上，更生保護會也持續朝向「降低再犯率、減少失聯率及提升服務品質」三大面向逐步精進。相信透過大家的熱情與專業，彼此協作，強化陪伴更生人復歸的深度與廣度，發揮團隊精神，讓更保業務精益求精，好上加好。

本次訓練課程內容緊扣實務需求與政策發展方向，除強化專業知能外，亦透過交流與討論機制，促進各分會間經驗分享與橫向連結，進一步提升整體團隊運作效能。未來，台灣更生保護會將持續推動系統化培訓與跨域合作，深化更生人復歸支持體系，強化服務品質與量能，陪伴更生人穩定重返社會。

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