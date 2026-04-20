桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

▲桃園打造足球場新佈局，青埔足球場持續開放。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府體育局20日表示，原定作為全民運槌球場地的青埔足球場，原規劃在4月起至10月辦理改善工程，因工程尚處於招標階段，為確保在地三級足球訓練不中斷，即日起至施工前仍維持開放學校訓練使用，全力支持學子備賽需求。

另青埔足球場因後續青園國中設校，影響大園國際高中等校足球隊訓練，體育局亦盤點現有資源，包含雙連坡足球場（1面11人制及1面5人制）及大溪足球場（1面5人制）以及桃園市立田徑場等場地，都將協調作為校隊替代訓練或是比賽場域，確保桃園足球能量不因都市開發與賽事籌備而受到影響。

為長遠佈局全市足球場域，體育局同步推動兩項重大足球場建置與改善計畫，總投入經費1億1,600萬元，分別為：

1.新建中壢A20親溪公園足球場：市府斥資4,300萬元打造1面11人制及1面8人制足球場地，目前規劃設計中，預計於116 年上半年完工啟用，屆時將成為南桃園地區足球訓練的新據點。

2.中路足球場全面優化：為提升場地耐用度與使用頻率，市府投入7,300萬元將中路11人制足球場改建為人工草皮。目前工程招標中，預計今年下半年完工啟用。人工草皮不僅便於維護，更能承受高強度的賽事與日常訓練。

體育局強調，市府致力於建構完善的足球環境，透過現有場地彈性運用、老舊場地優化（人工草皮化）及新場地建置，將串聯起全市的足球運動廊帶，落實運動平權並厚實基層競技實力。