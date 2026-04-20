　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

▲青埔足球場施工前持續開放

▲桃園打造足球場新佈局，青埔足球場持續開放。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府體育局20日表示，原定作為全民運槌球場地的青埔足球場，原規劃在4月起至10月辦理改善工程，因工程尚處於招標階段，為確保在地三級足球訓練不中斷，即日起至施工前仍維持開放學校訓練使用，全力支持學子備賽需求。

另青埔足球場因後續青園國中設校，影響大園國際高中等校足球隊訓練，體育局亦盤點現有資源，包含雙連坡足球場（1面11人制及1面5人制）及大溪足球場（1面5人制）以及桃園市立田徑場等場地，都將協調作為校隊替代訓練或是比賽場域，確保桃園足球能量不因都市開發與賽事籌備而受到影響。

為長遠佈局全市足球場域，體育局同步推動兩項重大足球場建置與改善計畫，總投入經費1億1,600萬元，分別為：

1.新建中壢A20親溪公園足球場：市府斥資4,300萬元打造1面11人制及1面8人制足球場地，目前規劃設計中，預計於116 年上半年完工啟用，屆時將成為南桃園地區足球訓練的新據點。

2.中路足球場全面優化：為提升場地耐用度與使用頻率，市府投入7,300萬元將中路11人制足球場改建為人工草皮。目前工程招標中，預計今年下半年完工啟用。人工草皮不僅便於維護，更能承受高強度的賽事與日常訓練。

體育局強調，市府致力於建構完善的足球環境，透過現有場地彈性運用、老舊場地優化（人工草皮化）及新場地建置，將串聯起全市的足球運動廊帶，落實運動平權並厚實基層競技實力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／紐西蘭首都宣布進入緊急狀態　破紀錄「時雨量77毫米」炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園後湖溪生態園區　變身獨木舟、輕艇親水活動新熱點

桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

桃園燈會主燈「飛馬」　移置八德區「千塘行旅」

桃園捷運綠線八德區德和路雨水下水道工程　超前3個月完工

白河警跨單位強力取締！酒駕、改裝車全面查緝　29件違規全曝光

台南都會公車102路上線！崑山科大直達安平　串聯觀光通勤雙動脈

台南學子前進休士頓！FIRST機器人大賽奪門票　市府授旗祝捷

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍　佳里國中雙雙獲獎

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅　批處理費暴漲衝擊營建業

「全國最爛路」怪手搶通險遭埋　南投爭取3億補助建高架橋

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

桃園後湖溪生態園區　變身獨木舟、輕艇親水活動新熱點

桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

桃園燈會主燈「飛馬」　移置八德區「千塘行旅」

桃園捷運綠線八德區德和路雨水下水道工程　超前3個月完工

白河警跨單位強力取締！酒駕、改裝車全面查緝　29件違規全曝光

台南都會公車102路上線！崑山科大直達安平　串聯觀光通勤雙動脈

台南學子前進休士頓！FIRST機器人大賽奪門票　市府授旗祝捷

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍　佳里國中雙雙獲獎

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅　批處理費暴漲衝擊營建業

「全國最爛路」怪手搶通險遭埋　南投爭取3億補助建高架橋

【白沙屯進香創意造型】阿伯頭戴電鍋發放飲料　逗趣模樣引網友笑翻

相關新聞

背包族散熱救星！通風乾爽妙招只要一塊人工草皮

背包族散熱救星！通風乾爽妙招只要一塊人工草皮

炎炎夏日揹著後背包，背部被汗水浸濕的黏膩感，讓人難以忍受。一位日本前自衛隊員NANOSAN分享了一個「散熱」妙招，只要在背包背面加裝一塊人工草皮，就能保持背部通風乾爽，同時避免汗水滲入背包。這項做法在網路上掀起熱烈討論，網友甚至希望有廠商能開發類似商品。

國慶晚會後大巨蛋人工草皮遍布壓痕　遠雄：不影響場地平整

國慶晚會後大巨蛋人工草皮遍布壓痕　遠雄：不影響場地平整

為何突換人工草皮？營運成本高無廠商願意投標

為何突換人工草皮？營運成本高無廠商願意投標

桃園棒球場將改大改造！

桃園棒球場將改大改造！

柴遇人工草皮變撸草機　S型翹屁股

柴遇人工草皮變撸草機　S型翹屁股

關鍵字：

桃園足球青埔足球場人工草皮中壢足球場校隊訓練

讀者迴響

最夯影音

更多
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面