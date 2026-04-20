川普鬆口「願見伊朗領導人」　證實美代表團數小時內就會抵達

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美伊即將在巴基斯坦重啟談判，美國總統川普20日向媒體表示，美國副總統范斯（JD Vance）及代表團將在「數小時內」抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。川普同時還說，如果談判順利，他有意願與伊朗高層領導人進行會面。

《紐約郵報》（New York Post）報導，川普在接受簡短訪談時向《紐約郵報》駁斥了外界對於談判可能破裂的疑慮。川普表示，「我們應該會談談，所以我認為，目前沒有人在耍花招。」

川普同時證實，由副總統范斯、美國中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）和顧問庫許納（Jared Kushner）率領的美方代表團已經啟程前往伊斯蘭馬巴德，預計當地時間20日晚間就會抵達。

美媒提到，由於美伊停火協議將在數日內屆滿，而波斯灣地區緊張局勢不斷升級，顯示此次雙方談判的急迫性。川普表示，如果機會合適，他將願意直接與伊朗領導人見面；川普說，「我與他們見面沒有問題，如果他們想見我，我們有些非常能幹的人才，但我對與他們會面沒有任何問題。」

川普表示，此次談判的核心在於，伊朗必須放棄任何發展核武的計畫，此事沒有讓步的餘地。川普補充說，如果伊朗遵守這項要求，將會有蓬勃發展的潛力。

外界好奇，假如停火協議到期仍未取得談判成果，或是德黑蘭當局拒絕遵守協議，美國是否會進行相應的升級措施。不過，川普不願詳細說明，如果談判破裂將產生何種後果。