　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／北市河濱公園驚傳搶案！散步女手機瞬間被劫...黑衣男落網

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區發生一起夜間搶奪案，1名江姓女子於深夜在河堤散步時，突遭不明男子搶走手機。後港派出所接獲報案後，迅速調閱監視器並通報線上警網，在短短20分鐘內便將潛姓犯嫌逮捕歸案，全案依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區1名女子在河堤散步，竟遭搶手機，笨賊逃不到20分鐘百齡橋下遭逮 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事件發生在19日晚間23時許，江女當時正在河堤享受夜間散步，卻在毫無防備的情況下，遭到一名身穿黑色短袖上衣、深色長褲的男子突然襲擊並搶走手機，得手後立即往反方向逃竄，留下受驚的江女在原地。江女驚魂未定，隨即撥打110報警求助。

後港派出所接獲報案後，警員沒有浪費一分一秒，立刻調閱周邊監視器影像，在錄影中清楚地鎖定了那名黑衣男子的身影。隨即，派出所通報線上警網進行全面攔查，警力迅速在轄區內展開搜捕。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警方在百齡橋下成功查獲潛姓犯嫌 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

短短20分鐘後，即晚間23時20分，警方在百齡橋下成功查獲潛姓犯嫌。警員當場依準現行犯將其逮捕，並起獲江女遭搶的手機。全案隨即依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦，複訊後1萬元交保候傳。

對此，士林分局特別呼籲，民眾應盡量避免單獨前往偏僻處所，特別是在燈光昏暗的河堤等地。若必須在深夜行經這類區域，務必隨時留意周遭可疑人事物，保持警戒心。

萬一不幸遇到異常狀況，警方建議民眾首先要保持冷靜，不要激怒犯嫌。同時盡可能記住犯嫌的外貌特徵、穿著、逃逸方向及交通工具號牌等重要資訊，待脫離危險後立即撥打110報案，這些細節將大大有助於警方迅速破案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本7.7強震　賴清德晚間發聲
日本發布「巨大地震警訊」！　未來一周最關鍵
前經長郭智輝自曝「確診膽管癌」
獨／北市河濱公園驚傳搶案！散步女手機瞬間被劫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市河濱公園驚傳搶案！散步女手機瞬間被劫...黑衣男落網

快訊／辣椒水分局長記過拔官！警政署火速同意：全面加強選舉維安

快訊／搶轎大亂鬥！打斷偵查隊長鼻樑落跑　彰檢再聲押禁見2人

宜蘭「蠟屍」案死者兒無保請回　檢方認有滅證事實提抗告

彰化截肢男住貨車1個月！靠善心人供食　賴清美盼社會處安置

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

4次試管成功...台中女童墜8樓命危　母抱玩具淚求白沙屯媽祖保佑

黑白切少東「斷手腳」內幕曝光！小弟被拐當車手　出頭反遭打碎關節

鴨骨卡喉命危！海巡雙艇接力搶救　印尼漁工火速送醫脫險

快訊／國3中寮路段「4車連環撞」4人送醫！畫面曝光

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

獨／北市河濱公園驚傳搶案！散步女手機瞬間被劫...黑衣男落網

快訊／辣椒水分局長記過拔官！警政署火速同意：全面加強選舉維安

快訊／搶轎大亂鬥！打斷偵查隊長鼻樑落跑　彰檢再聲押禁見2人

宜蘭「蠟屍」案死者兒無保請回　檢方認有滅證事實提抗告

彰化截肢男住貨車1個月！靠善心人供食　賴清美盼社會處安置

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

4次試管成功...台中女童墜8樓命危　母抱玩具淚求白沙屯媽祖保佑

黑白切少東「斷手腳」內幕曝光！小弟被拐當車手　出頭反遭打碎關節

鴨骨卡喉命危！海巡雙艇接力搶救　印尼漁工火速送醫脫險

快訊／國3中寮路段「4車連環撞」4人送醫！畫面曝光

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍　佳里國中雙雙獲獎

日本7.7強震　外交部第一時間致電慰問：尚未接獲國人相關受災資訊

商總籲接受「惠台」　陸委會：政府絕不會站在人民對立面

BIGBANG再炸科切拉！神曲連發　GD親證實「巡演8月開跑」

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅　批處理費暴漲衝擊營建業

李冰冰大膽曬「死亡視角」　53歲凍齡美女自信爆棚

賴清德關心日本強震　「台灣與日本人民同在！隨時提供協助」

李維維也喊累！成空姐「怒揭職場霸凌」：壓力真的很大

退休族必看！大戶存股多年「從來不報稅」　他一算虧慘了

日本發布「巨大地震警訊」！182地區全拉警報　未來一周最關鍵

羅志祥遭爆在家猝死　露面闢謠：傻眼欸！

社會熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

即／分局長噴辣椒水誤傷柯文哲　記過拔官傷害罪送辦

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

分局長噴辣椒水！見民眾黨報案「還站旁邊看」　深夜才坦承

快訊／上班快改道！　國1「6車追撞」塞爆

嘉義惡火奪3命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

385支監視器抓辣椒水怪客　分局長噴灑畫面曝

即／辣椒水分局長記過拔官　警政署火速同意

轎車駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說不准抽」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

即／海嘯來了！　氣象廳：恐有更大波來襲

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

更多

最夯影音

更多
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面