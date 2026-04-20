獨／北市河濱公園驚傳搶案！散步女手機瞬間被劫...黑衣男落網

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區發生一起夜間搶奪案，1名江姓女子於深夜在河堤散步時，突遭不明男子搶走手機。後港派出所接獲報案後，迅速調閱監視器並通報線上警網，在短短20分鐘內便將潛姓犯嫌逮捕歸案，全案依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區1名女子在河堤散步，竟遭搶手機，笨賊逃不到20分鐘百齡橋下遭逮 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事件發生在19日晚間23時許，江女當時正在河堤享受夜間散步，卻在毫無防備的情況下，遭到一名身穿黑色短袖上衣、深色長褲的男子突然襲擊並搶走手機，得手後立即往反方向逃竄，留下受驚的江女在原地。江女驚魂未定，隨即撥打110報警求助。

後港派出所接獲報案後，警員沒有浪費一分一秒，立刻調閱周邊監視器影像，在錄影中清楚地鎖定了那名黑衣男子的身影。隨即，派出所通報線上警網進行全面攔查，警力迅速在轄區內展開搜捕。

▲警方在百齡橋下成功查獲潛姓犯嫌 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



短短20分鐘後，即晚間23時20分，警方在百齡橋下成功查獲潛姓犯嫌。警員當場依準現行犯將其逮捕，並起獲江女遭搶的手機。全案隨即依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦，複訊後1萬元交保候傳。

對此，士林分局特別呼籲，民眾應盡量避免單獨前往偏僻處所，特別是在燈光昏暗的河堤等地。若必須在深夜行經這類區域，務必隨時留意周遭可疑人事物，保持警戒心。

萬一不幸遇到異常狀況，警方建議民眾首先要保持冷靜，不要激怒犯嫌。同時盡可能記住犯嫌的外貌特徵、穿著、逃逸方向及交通工具號牌等重要資訊，待脫離危險後立即撥打110報案，這些細節將大大有助於警方迅速破案。