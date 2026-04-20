快訊／辣椒水分局長記過拔官！警政署火速同意：全面加強選舉維安

記者張君豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲到台中市逢甲夜市於掃街，過程中發生辣椒水外洩事件，造成現場民眾及參選人團隊身體不適，經相關調查後發現，辣椒水傷人意外與台中第六分局分局長周俊銘在勤務中誤噴有關，周俊銘向台中市警察局長吳敬田報告後立即接受調查並記過掉離非主管勤務，再依涉傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。



▲警政署外觀。（圖／資料畫面）



警政署20日回應表示：針對台中市逢甲夜市掃街活動期間發生辣椒水外洩致民眾及參選人團隊不適一案，警政署於第一時間即要求台中市政府警察局務必盡速釐清事實真相，並適時向社會大眾說明。目前該局已完成初步調查，並將全案函請台中地方察署偵辦。

警政署強調：第六分局長周俊銘在執行勤務過程中臨場失措、處置不當部分，警政署同意台中市警局懲處建議，並調整為非主管職務。至於台中市警局長吳敬田20日回覆媒體將自請處分一說，警政署表示尚未收到吳局長職務報告、目前無法針對此事發表評論。

針對後續相關選舉維安工作，警政署強調：針對未來的九合一地方公職人員選舉勤務，有關候選人、服務處及競選活動等安全維護，警政署會持續要求各警察機關加強風險評估與情資掌握，並強化警衛部署與幹部臨場應變訓練，確保各類選舉活動安全。

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