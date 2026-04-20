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快訊／搶轎大亂鬥！打斷偵查隊長鼻樑落跑　彰檢再聲押禁見2人

▲襲警濺血，大甲媽祖再逮３人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲襲警濺血，彰化地檢訊後將其中2人聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境18日深夜行經彰化市自強路爆發嚴重搶轎衝突，造成3名員警受到輕重傷，21歲陳男已遭羈押禁見，彰化地檢署檢察官陳振義今(20)日針對後續到案的4名被告（3人拘提1人自行到案）訊問，認定葉姓哥哥與柯姓男子涉嫌重大聲請羈押禁見；葉弟限制住居，曾男請回。

▲襲警濺血，大甲媽祖再逮３人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲襲警濺血，彰化地檢訊後將其中2人聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起震驚社會的暴力事件發生於18日晚間大甲媽遶境彰化市區期間。混亂中，多名身著橘衣的男子突然湧上，企圖搶奪轎身，現場爆發嚴重肢體衝突。彰化警分局偵查隊長蕭登元率隊維持秩序時遭猛烈攻擊，導致鼻樑應聲斷裂，當場血流如注，明日將進行重建手術，另邱姓分隊長及黃姓偵查佐也分別受到輕重傷。警方當場逮捕一名攜帶毒品的21歲陳姓男子，後續並擴大調閱監視器追查。

彰化分局與刑大偵四隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心昨天下午持拘票，前往台中市大肚區將21歲柯姓男子與葉姓兄弟(25歲、21歲)共3人拘提到案。檢警發現，這3人均來自台中市且前科累累。由於蒐證畫面中出現數十名橘衣人，其中不少人是從外縣市前來，混亂中有人趁亂出手攻擊員警，不排除還有更多涉嫌動手的共犯趁亂逃逸。

▲襲警濺血，大甲媽祖再逮３人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲搶轎襲警濺血，彰化警方壓制犯嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地檢署指出，承辦檢察官陳振義今日針對大甲媽搶轎妨害公務案共訊問4名被告，其中，經警方拘提到案的葉姓兄弟檔及柯姓男子。經訊後認定，葉姓哥哥與柯姓男子涉嫌傷害及妨害公務罪嫌重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見；葉姓弟弟則予以限制住居。另有一名自行到案的曾姓被告，經訊問後請回。

▲襲警濺血，大甲媽祖再逮３人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲搶轎襲警濺血，彰化警方拘提。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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