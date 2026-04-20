宜蘭「蠟屍」案死者兒無保請回　檢方認有滅證事實提抗告

▲宜蘭「蠟屍」悲劇，疑涉嫌遺棄致死、殺人重罪張婦兒子（圖中），日前被帶回偵訊。（圖／警方提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭張姓婦人「蠟屍」悲劇案，涉案張姓兒子16日被帶回偵辦，檢方聲押，但法院無保請回；20日下午，檢方認為張男有滅證事實，提起抗告。另，張婦最近4年無健保就醫紀錄，被初判死亡疑有4年，但鄰居透露7年前就不見張婦外出。而4年來詐領張婦老人年金逾20萬元的兒子，是否涉嫌遺棄致死、殺人等重罪，檢方已列偵辦重點。

羅東張姓男子疑隱匿母親死訊案，16日宜蘭檢警進屋搜索發現，張姓老婦躺在臥室床上已成乾屍，張男對於母親死因及為何隱瞞死訊，說詞避重就輕，檢方認定張男涉及偽造文書與詐欺罪，不排除另涉殺人罪、消極不治療或照顧而遺棄致死罪，訊後向宜蘭地院聲押。

但法官認為，全案已公開，張男無法繼續詐領，且張男與家屬未往來，無串證虞慮，裁定無保請回。

至於張婦是否自然死亡？還是遭受消極不治療或照顧而遺棄致死？有無涉及殺人罪？檢方將擇日解剖，再比對相關跡證，盼讓案情早日真相大白。

檢方不服裁定，今日下午提起抗告，抗告內容直指張男有滅證事實，且反覆實施，建請高院撤銷原裁定，發回更裁，以利後續偵查。

目前，檢方要釐清張婦是否自然死亡？還是遭受消極不治療或照顧而遺棄致死？有無涉及殺人罪？因此將擇期解剖，再比對相關跡證，盼讓案情早日真相大白。