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選前查察全面啟動！南檢召開策略會議　嚴打賄選、假訊息與境外勢力

▲台南地檢署召開選舉查察期前策略會議，整合檢警調力量部署查察工作。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署召開選舉查察期前策略會議，整合檢警調力量部署查察工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應2026年11月28日地方公職人員選舉，台南地檢署20日下午在第一會議室召開「選舉查察期前策略會議」，邀集檢警調、政風及移民等機關共同參與，提前部署查察工作重點，確立整體策略與方向，全力維護選舉公平與社會安定。

本次會議由台南地檢署檢察長鍾和憲親自主持，並邀請台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣蒞臨指導。會中整合各單位力量，針對選舉查察重點進行盤點與分工，展現跨機關合作的決心。

黃玉垣檢察長致詞表示，各單位已逐步展開查察規劃，未來應依循法務部工作綱領，除了嚴查賄選與暴力行為外，也須加強防範選舉賭盤、深偽技術及境外勢力介入等新型態風險。他並強調，政風單位應強化情報整合能力，將各方資訊迅速回饋團隊，共同守護乾淨選風。

▲台南地檢署召開選舉查察期前策略會議，整合檢警調力量部署查察工作。（記者林東良翻攝，下同）

鍾和憲檢察長則指出，選舉查察須依期程推進，各機關應具備高度風險意識，並依據法務部「四大工作綱領、七項策進作為」落實執行。他特別提醒，面對AI技術發展，真假訊息難辨，相關單位應熟悉鑑識、下架及追查機制，快速釐清來源，避免錯假資訊影響選情。


此外，鍾和憲檢察長也提及台南過往曾發生選舉期間暴力事件，對社會影響深遠，強調團隊須以維護公平選舉為最高原則，展現積極查辦不法的決心。

會中由主任檢察官王聖豪、台南市警局刑大大隊長李宏倫、調查局台南市調查處科長吳東原及市府政風處科長蕭日勝分別提出工作報告，針對轄區選情分析、查察重點及任務分配進行說明，並交流意見。

▲台南地檢署召開選舉查察期前策略會議，整合檢警調力量部署查察工作。（記者林東良翻攝，下同）
台南地檢署強調，將秉持中立立場，對於任何不法影響選舉情事，堅持「有聞必查、有據必辦」，並呼籲民眾若掌握相關情資，可撥打檢舉專線0800-024-099，在保護檢舉人前提下，攜手維護公平公正的選舉環境。

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